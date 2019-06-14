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13 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Юлии Ковальчук

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Анастасия Шубская показала нежное фото с Александром Овечкиным: #держименякрепче.

Сергей Безруков насладился высоким искусством: «Культурный отдых... Генштаб Эрмитажа... Целенаправленный поход на коллекцию Щукина и Морозова! Потрясающее собрание! Рекомендую, Дорогие мои!!!!!!»

Андрей Аршавин показал фото с одного из курортов Турции: «Поджарился!!!»

Алена Свиридова поделилась задорным селфи: «Кинотавр! Спасибо за ту радость общения, которую ты даришь! За Кино, за солнце, за море».

Макс Фадеев похвастался приобретением: «Выбирал между скейтом и самокатом, но в итоге остановился на этом варианте! А вы что думаете по поводу электрокаров?»

Юлия Ковальчук — красивым макияжем: «Если бы я часто смотрела в глаза Джоконде, я бы сошла с ума: она обо мне знает все, а я о ней ничего...Фаина Раневская))) Навеяло».

Дмитрий Тарасов показал фото с мамой и поздравил ее с днем рождения: «Спасибо тебе за заботу, готовность всегда помочь своим детям и внукам! Люблю, целую и обнимаю. Будь счастлива».

Лариса Вербицкая рассуждает о самочувствии и красоте: «Мое настроение действительно зависит от того, как я выгляжу».

«"Если вас не бесит муж, значит у вас нет мужа!" У меня есть и бесит регулярно. Недавно признался, что после какого-то скандала хотел от меня отписаться в Инстаграм... Но не нашел кнопку! Бесит, ну! Человеку 43 года, а он мало того, что отписываться куда-то собрался на ночь глядя, так еще кнопку найти не может», — поделилась Ирена Понарошку.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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