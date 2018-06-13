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13 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Павла Воли

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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Анна Михалкова показала фото с сыновьями. Муж Полины Гагариной поделился счастьем: «Ааааааааа! На этом красивом мяче, который выбрала Миюша, когда мы гуляли по аэропорту пару мес назад, и потребовала его купить :) это правда, так вот, сегодня на нем расписалась половина сборной Германии. Лёв, Нойер, Хуммельс, Ройс, Боатенг, Киммих, Мюллер и кто-то еще) Ондрик в шоке! Еще и нафоткался с ними. Мяч теперь будет стоять в центре комнаты на подставке».

Дмитрий Тарасов поздравил маму необычным снимком: «Настоящее счастье любого человека - это Здоровье и возможность проводить время со своими родными и близкими. Я счастлив, что мама в свои 55 лет, которые исполнились сегодня, моя мама не перестаёт быть веселой и озорной! С Днём Рождения, мамуля! Будь здорова, энергична и счастлива, все остальное за нами!»

Ани Лорак поддержала руководителя канала «Муз-ТВ», поругавшегося с Тимати из-за состава и результата премии:

«Вкусный подарок от Филиппа Киркорова @fkirkorov, спасибо дорогой», — похвасталась Марина Юдашкина. «Выскочил из больнички на 5 мин, чтобы получить от Филиппа @fkirkorov витаминный сюрприз, прямиком из Молдавии!!! Я от души поздравляю тебя со званием — народный артист Молдавии и пользуясь случаем, передаю привет Игорю Николаевичу Додон @dodon_igor — имею честь, по долгу службы, быть знакомым с ним!!! А вот быть внимательным к коллегам — это ещё один редкий талант! У меня не всегда получается так(( Но я стараюсь!!! Спасибо, Фил, ну очень польщен приятной неожиданностью момента», — рассказал Дима Билан.

«Самая вкусная клубника - выращенная и собранная своими руками!!!», — похвасталась урожаем София Ротару.

«Очень редко надеваю очки, не люблю, когда на лице что - то мешает, но иногда приходится их носить, и в такие моменты у меня возникает чувство, что я как будто прячусь в домик, почти, как страус головой в песок, появляется какая - то иллюзия защищённости не только от ультрафиолета, но и негативного воздействия внешнего мира», — рассказала Валерия.

Кристина Асмус поделилась нежным постельным фото, Павел Воля — забавным снимком с женой, а Шэрон Стоун — семейным фото.

Тарзан показал, как весело в их семье летом на даче:

Фото: instagram

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