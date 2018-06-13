13 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Михалкова показала фото с сыновьями. Муж Полины Гагариной поделился счастьем: «Ааааааааа! На этом красивом мяче, который выбрала Миюша, когда мы гуляли по аэропорту пару мес назад, и потребовала его купить :) это правда, так вот, сегодня на нем расписалась половина сборной Германии. Лёв, Нойер, Хуммельс, Ройс, Боатенг, Киммих, Мюллер и кто-то еще) Ондрик в шоке! Еще и нафоткался с ними. Мяч теперь будет стоять в центре комнаты на подставке».
Дмитрий Тарасов поздравил маму необычным снимком: «Настоящее счастье любого человека - это Здоровье и возможность проводить время со своими родными и близкими. Я счастлив, что мама в свои 55 лет, которые исполнились сегодня, моя мама не перестаёт быть веселой и озорной! С Днём Рождения, мамуля! Будь здорова, энергична и счастлива, все остальное за нами!»
Ани Лорак поддержала руководителя канала «Муз-ТВ», поругавшегося с Тимати из-за состава и результата премии:
Как важно любить то, что ты делаешь.. На протяжении долгих лет служить людям, создавая @muztv, #премиямузтв. Хочу сказать тёплые слова своему другу Арману @arman_dav. Прекрасный профессионал, замечательный Друг, суперпапа для своих деток. Береги себя и свою семью! Только вперёд! А как часто вы говорите добрые слова своим друзьям?
«Вкусный подарок от Филиппа Киркорова @fkirkorov, спасибо дорогой», — похвасталась Марина Юдашкина. «Выскочил из больнички на 5 мин, чтобы получить от Филиппа @fkirkorov витаминный сюрприз, прямиком из Молдавии!!! Я от души поздравляю тебя со званием — народный артист Молдавии и пользуясь случаем, передаю привет Игорю Николаевичу Додон @dodon_igor — имею честь, по долгу службы, быть знакомым с ним!!! А вот быть внимательным к коллегам — это ещё один редкий талант! У меня не всегда получается так(( Но я стараюсь!!! Спасибо, Фил, ну очень польщен приятной неожиданностью момента», — рассказал Дима Билан.
«Самая вкусная клубника - выращенная и собранная своими руками!!!», — похвасталась урожаем София Ротару.
«Очень редко надеваю очки, не люблю, когда на лице что - то мешает, но иногда приходится их носить, и в такие моменты у меня возникает чувство, что я как будто прячусь в домик, почти, как страус головой в песок, появляется какая - то иллюзия защищённости не только от ультрафиолета, но и негативного воздействия внешнего мира», — рассказала Валерия.
Кристина Асмус поделилась нежным постельным фото, Павел Воля — забавным снимком с женой, а Шэрон Стоун — семейным фото.
Тарзан показал, как весело в их семье летом на даче:
Фото: instagram