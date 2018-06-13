13 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Михалкова показала фото с сыновьями. Муж Полины Гагариной поделился счастьем: «Ааааааааа! На этом красивом мяче, который выбрала Миюша, когда мы гуляли по аэропорту пару мес назад, и потребовала его купить :) это правда, так вот, сегодня на нем расписалась половина сборной Германии. Лёв, Нойер, Хуммельс, Ройс, Боатенг, Киммих, Мюллер и кто-то еще) Ондрик в шоке! Еще и нафоткался с ними. Мяч теперь будет стоять в центре комнаты на подставке».

Дмитрий Тарасов поздравил маму необычным снимком: «Настоящее счастье любого человека - это Здоровье и возможность проводить время со своими родными и близкими. Я счастлив, что мама в свои 55 лет, которые исполнились сегодня, моя мама не перестаёт быть веселой и озорной! С Днём Рождения, мамуля! Будь здорова, энергична и счастлива, все остальное за нами!»

Ани Лорак поддержала руководителя канала «Муз-ТВ», поругавшегося с Тимати из-за состава и результата премии: