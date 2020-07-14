13 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Нонна Гришаева показала фото в строгом образе: «Примерка образа)) #мосфильм #съемки».
Екатерина Гусева примерила платье с кринолином и парик: «В Петергофе на съемках фильма о жизни Екатерины II в Китайском дворце. Картина будет выполнена в VR-формате и станет уникальным путешествием во времени, а сюжет расскажет о малоизвестных эпизодах жизни императрицы в Ораниенбауме».
Альбина Джанабаева поделилась хорошим настроением:
Юлия Высоцкая показала фото с мотороллером: «Хочу и буду) хорошей недели».
Валерий Меладзе поделился трогательной историей: «Сегодня одна неопытная участница дорожного движения слегка зацепила мою машину. Опубликовала в Instagram оригинальное чистосердечное признание. Конечно я ее простил».
Маргарита Симоньян показала нежное семейное фото: «Бабушке смешно, а внучке еще смешнее».
Оксана Воеводина показала, как танцует с сыном:
Алексей Ягудин похвастался «уловом»: «Негусто пока».
Эммануил Виторган заступился за Ксению Собчак: «После вчерашней передачи на НТВ о Ксюше Собчак на тел нашего Культурного Центра пришло много разных сообщений... Мы с пониманием относимся к различным точкам зрения, но хотели бы попросить вас не писать нам негативные вещи о людях, которые близки нам. Вы не знаете Ксюшу лично! Мы давно знакомы с этой семьей и кроме уважения, она ничего не вызывает. Мы сохранили прекрасные отношения. Тем более, что знакомы мы с этой семьей очень давно. Выбор, которые сделали Максим и Ксюша — это их, только их дело!!! Они оба талантливые и яркие личности! И вправе поступать так, как они считают нужным! Плюс еще и подарили нам прекрасного внука Платона, за что им огромное спасибо! Благодарим за понимание!!! Эммануил и Ирина».
Анастасия Волочкова помирилась с мамой: «Как здорово, что мы с мамой встретились в моей любимой квартире, где с рождения росла Ариша. Мы побыли вдвоем. Многое вспомнили! Мы же столько прошли вместе! Так чудесно, что смогли урегулировать былые разногласия. Это так важно! И так светло на душе».
Кристина Асмус показала фото с родителями: «Пэрентс».
Фото и видео: Instagram
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