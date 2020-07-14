13 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алексей Ягудин похвастался «уловом»: «Негусто пока».

Эммануил Виторган заступился за Ксению Собчак: «После вчерашней передачи на НТВ о Ксюше Собчак на тел нашего Культурного Центра пришло много разных сообщений... Мы с пониманием относимся к различным точкам зрения, но хотели бы попросить вас не писать нам негативные вещи о людях, которые близки нам. Вы не знаете Ксюшу лично! Мы давно знакомы с этой семьей и кроме уважения, она ничего не вызывает. Мы сохранили прекрасные отношения. Тем более, что знакомы мы с этой семьей очень давно. Выбор, которые сделали Максим и Ксюша — это их, только их дело!!! Они оба талантливые и яркие личности! И вправе поступать так, как они считают нужным! Плюс еще и подарили нам прекрасного внука Платона, за что им огромное спасибо! Благодарим за понимание!!! Эммануил и Ирина».

Анастасия Волочкова помирилась с мамой: «Как здорово, что мы с мамой встретились в моей любимой квартире, где с рождения росла Ариша. Мы побыли вдвоем. Многое вспомнили! Мы же столько прошли вместе! Так чудесно, что смогли урегулировать былые разногласия. Это так важно! И так светло на душе».

Кристина Асмус показала фото с родителями: «Пэрентс».