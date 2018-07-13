13 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Максим Галкин растрогал новой фотографией с сыном: «Замерз Маугли». Анна Хилькевич с дочкой — позабавили читателей: «Какие они классные, эта парочка на фото))) девочка-улыбка и собака-подозревак))) а я теперь из-за них улыбакаюсь весь вечер)))». Внук Валентина Юдашкина помог дедушке работать. Дмитрий Шепелев показал новое фото сына, правда, на нем все так же не видно лица мальчика.
Анна Михалкова показала похожего на Гарри Поттера сына. Дочь певицы Жасмин научилась делать шпагат.
Анна Семенович поделилась пляжными фотографиями и написала: «Протянула ножки у моря. В этой жизни надо научиться доверять себе и слушать свой внутренний голос через ощущения. Нужно понимать, что хорошо для одного человека, не подходит другому! Мне мои друзья часто говорят: да какая Греция, полетели в Монако или на Ибицу, Кипр гораздо лучше. Я всегда их внимательно слушаю, улыбаюсь , обещаю в другой раз хоть на край света и покупаю билет на Крит. Что самое приятное, я никогда не жалею о своем решении. Научиться иметь свое мнение и мягко высказывать его другим людям не просто, но это очень важно, если хочешь прожить СВОЮ ЖИЗНЬ, а не чужую !!! Ведомым быть легко, за тебя все решают другие люди и ты просто идешь за ними. Что потом? Потом, когда ты понимаешь, что потратил так много времени на ЧУЖИЕ желания. Крах, разочарование и злость на весь мир ! Не стесняйтесь говорить НЕТ, это очень важное слово, если вы хотите быть счастливыми».
Татьяна Навка показала очень сложную позу:
Ана Седокова рассказала о создании новой коллекции купальников и похвасталась цветами: «Любовь удивительна. Когда она есть, она может возвысить тебя над всеми, проблемы кажется мелочью, препятствия незначительными и цель единственно верный. Но вдруг, когда она исчезает, становится неимоверно пусто. Кажется, что мир, который ещё недавно был таким ласковым, стал чужим без его сообщений... Навсегда ли это. В космос ты, в космос я».
Полина Гагарина в восторге от встречи с Егором Кридом: «Иду я такая в Кремль петь и идет ОН. Девчонки, завидуйте». Ольга Шелест вновь воссоединилась с Антоном Комоловым: «И так уже 20 лет».
Фото: instagram