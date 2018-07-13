13 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ана Седокова рассказала о создании новой коллекции купальников и похвасталась цветами: «Любовь удивительна. Когда она есть, она может возвысить тебя над всеми, проблемы кажется мелочью, препятствия незначительными и цель единственно верный. Но вдруг, когда она исчезает, становится неимоверно пусто. Кажется, что мир, который ещё недавно был таким ласковым, стал чужим без его сообщений... Навсегда ли это. В космос ты, в космос я».

Полина Гагарина в восторге от встречи с Егором Кридом: «Иду я такая в Кремль петь и идет ОН. Девчонки, завидуйте». Ольга Шелест вновь воссоединилась с Антоном Комоловым: «И так уже 20 лет».

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