13 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Виктория Боня снова превратилась в блондинку. По ее словам, она давно не решалась это сделать и теперь интересуется у поклонников, в каком образе она нравится им больше.

Валерия наслаждается чаепитием на террасе в хорошей компании — своего супруга Иосифа Пригожина.

Юлия Ковальчук опубликовала свое любимое фото — сделанное ее дочерью Амелией.

Иван Ургант показал фото с яхты в Самарской области — в белоснежном костюме и при полном параде.