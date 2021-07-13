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13 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
13 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Павел Прилучный проводит время в тренажерном зале в перерыве между съемками — «Жара спорту не помеха».

Алена Шишкова делится стильным селфи с афрокосами на отдыхе и напоминает почаще расслабляться.

Ксения Бородина публикует снимки с отдыха и демонстрирует эффектную фигуру. Поклонники, однако, решили, что девушка чересчур похудела после развода.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Ходченкова

Фото: @svetlana_khodchenkova

Максим Галкин показал фото с отдыха и очень впечатлил поклонниц своей формой — несмотря на возраст, фигурой актер не уступает молодым звездам.

Виктория Боня снова превратилась в блондинку. По ее словам, она давно не решалась это сделать и теперь интересуется у поклонников, в каком образе она нравится им больше.

Валерия наслаждается чаепитием на террасе в хорошей компании — своего супруга Иосифа Пригожина.

Юлия Ковальчук опубликовала свое любимое фото — сделанное ее дочерью Амелией.

Иван Ургант показал фото с яхты в Самарской области — в белоснежном костюме и при полном параде.

Глафира Тарханова показала очень яркое и стильное летнее селфи с платком на голове.

Светлана Ходченкова блеснула шикарной фигурой в стильном купальнике и шляпе — селфи из ванной актриса опубликовала в своем Instagram.

Фото: Instagram Павла Прилучного, Светланы Ходченковой, Алены Шишковой, Максима Галкина, Ивана Урганта, Ксении Бородиной, Виктории Бони, Валерии, Глафиры Тархановой, Юлии Ковальчук

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