13 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Павел Прилучный проводит время в тренажерном зале в перерыве между съемками — «Жара спорту не помеха».
Алена Шишкова делится стильным селфи с афрокосами на отдыхе и напоминает почаще расслабляться.
Ксения Бородина публикует снимки с отдыха и демонстрирует эффектную фигуру. Поклонники, однако, решили, что девушка чересчур похудела после развода.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @svetlana_khodchenkova
Максим Галкин показал фото с отдыха и очень впечатлил поклонниц своей формой — несмотря на возраст, фигурой актер не уступает молодым звездам.
Виктория Боня снова превратилась в блондинку. По ее словам, она давно не решалась это сделать и теперь интересуется у поклонников, в каком образе она нравится им больше.
Валерия наслаждается чаепитием на террасе в хорошей компании — своего супруга Иосифа Пригожина.
Юлия Ковальчук опубликовала свое любимое фото — сделанное ее дочерью Амелией.
Иван Ургант показал фото с яхты в Самарской области — в белоснежном костюме и при полном параде.
Глафира Тарханова показала очень яркое и стильное летнее селфи с платком на голове.
Светлана Ходченкова блеснула шикарной фигурой в стильном купальнике и шляпе — селфи из ванной актриса опубликовала в своем Instagram.
Фото: Instagram Павла Прилучного, Светланы Ходченковой, Алены Шишковой, Максима Галкина, Ивана Урганта, Ксении Бородиной, Виктории Бони, Валерии, Глафиры Тархановой, Юлии Ковальчук
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