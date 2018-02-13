О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Екатерина Стриженова и Любовь Толкалина празднуют масленичную неделю. А Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков — очередной рубеж дочери: «Самые приятные праздники))) #вчера #4месяца #доченька #любовь #счастье» Инна Маликова показала, как быстро растут дети. Алена Хмельницкая не нарадуется новому члену семьи: «Энжи и Мия. Ревность... Эх, девчонки, моей любви хватит на вас обеих». Ксения Собчак скучает по макушке сына: «Мой Главный и Любимый мужчина». Евгений Плющенко снял на видео, как резвится Яна Рудковская:

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Фев 13, 2018 в 8:31 PST

Сын Анны Нетребко стал моделью: «First work. Первая работа! Давай, Тиша!!!»

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago Фев 13, 2018 в 3:53 PST

Татьяна Навка и Валерия проказали, как занимаются спортом:

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Фев 13, 2018 в 7:57 PST

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Фев 12, 2018 в 10:40 PST

Юлия Савичева поделилась радостью: «Первый сольный концерт за два года! Боже, как я соскучилась по всем вам! Полярные Зори, спасибо!»

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) Фев 13, 2018 в 11:45 PST

Криштиану Роналду показал быт молодого отца:

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Фев 13, 2018 в 12:11 PST

Сергей Глушко поздравил всех с наступающим праздником:

Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@lovepussu) Фев 13, 2018 в 11:10 PST

Екатерина Андреева поделилась открытием:

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Фев 13, 2018 в 6:18 PST