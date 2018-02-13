О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Екатерина Стриженова и Любовь Толкалина празднуют масленичную неделю. А Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков — очередной рубеж дочери: «Самые приятные праздники))) #вчера #4месяца #доченька #любовь #счастье»

Инна Маликова показала, как быстро растут дети. Алена Хмельницкая не нарадуется новому члену семьи: «Энжи и Мия. Ревность... Эх, девчонки, моей любви хватит на вас обеих». Ксения Собчак скучает по макушке сына: «Мой Главный и Любимый мужчина».

Евгений Плющенко снял на видео, как резвится Яна Рудковская:

Сын Анны Нетребко стал моделью: «First work. Первая работа! Давай, Тиша!!!»

Татьяна Навка и Валерия проказали, как занимаются спортом:

Юлия Савичева поделилась радостью: «Первый сольный концерт за два года! Боже, как я соскучилась по всем вам! Полярные Зори, спасибо!»

Криштиану Роналду показал быт молодого отца:

Сергей Глушко поздравил всех с наступающим праздником:

Екатерина Андреева поделилась открытием:

Фото: instagram