13 февраля: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Екатерина Стриженова и Любовь Толкалина празднуют масленичную неделю. А Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков — очередной рубеж дочери: «Самые приятные праздники))) #вчера #4месяца #доченька #любовь #счастье»
Инна Маликова показала, как быстро растут дети. Алена Хмельницкая не нарадуется новому члену семьи: «Энжи и Мия. Ревность... Эх, девчонки, моей любви хватит на вас обеих». Ксения Собчак скучает по макушке сына: «Мой Главный и Любимый мужчина».
Евгений Плющенко снял на видео, как резвится Яна Рудковская:
Сын Анны Нетребко стал моделью: «First work. Первая работа! Давай, Тиша!!!»
Татьяна Навка и Валерия проказали, как занимаются спортом:
Юлия Савичева поделилась радостью: «Первый сольный концерт за два года! Боже, как я соскучилась по всем вам! Полярные Зори, спасибо!»
Криштиану Роналду показал быт молодого отца:
Сергей Глушко поздравил всех с наступающим праздником:
Екатерина Андреева поделилась открытием:
Фото: instagram