13 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Любовь Толкалина встречает весну в Сочи: «Она несла в руках отвратительные и тревожные....желтые.... здесь вовсю цветет Мимоза.... и чем же она так отвратительна.... она скорее неотвратима.... как весна».
Дима Билан наслаждается зимой и делится позитивом в Москве: «Вот она - сказка».
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Кирилл Сафонов страдает: «Сделал то, чего стараюсь избегать уже пару лет — выехал на встречу в центр города. Простоял 45 мин в "перекрытии". Как люди живут в центре, это же унизительно?»
Валерий Леонтьев грустит: «Дорогие друзья! Начинается мой юбилейный тур. Я постараюсь успеть дать концерты везде, где меня любят и ждут. Но время сжимается, а мир по-прежнему огромен, и может случиться так, что мы увидимся очень нескоро. Так нескоро, что...»
Кристина Орбакайте поделилась романтическим фото с мужем: «Пару дней в Маскате были прекрасны, а мы полетели домой!»
Яна Рудковская наслаждается со своими мальчиками блюдами японской кухни: «Family dinner in Tokyo 🌸»
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Игорь Николаев юморит под фотографией с дочкой: «Что мы с Вероникой увидели? 1) фантастических рыб в реке 2)свое отражение 3) большую черепаху 4) каждый свое!))...просто захотелось лета, солнца и тепла!) Ну, хорошо, правильный ответ - двух варанов! ...а, может, и нет!) Честно, не помню, но что-то очень интересное».
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram