13 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Любовь Толкалина встречает весну в Сочи: «Она несла в руках отвратительные и тревожные....желтые.... здесь вовсю цветет Мимоза.... и чем же она так отвратительна.... она скорее неотвратима.... как весна».

Дима Билан наслаждается зимой и делится позитивом в Москве: «Вот она - сказка».

Ольга Бузова устала болеть: «Так тяжело и долго я ещё никогда не болела. Надеюсь, что это в первый в последний раз так. Не хочу и не могу больше болеть».

Кирилл Сафонов страдает: «Сделал то, чего стараюсь избегать уже пару лет — выехал на встречу в центр города. Простоял 45 мин в "перекрытии". Как люди живут в центре, это же унизительно?»

Валерий Леонтьев грустит: «Дорогие друзья! Начинается мой юбилейный тур. Я постараюсь успеть дать концерты везде, где меня любят и ждут. Но время сжимается, а мир по-прежнему огромен, и может случиться так, что мы увидимся очень нескоро. Так нескоро, что...»

Кристина Орбакайте поделилась романтическим фото с мужем: «Пару дней в Маскате были прекрасны, а мы полетели домой!»

Яна Рудковская наслаждается со своими мальчиками блюдами японской кухни: «Family dinner in Tokyo 🌸»

Диана Арбенина рассказала о своих приключениях: