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13 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Любови Толкалиной

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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Любовь Толкалина встречает весну в Сочи: «Она несла в руках отвратительные и тревожные....желтые.... здесь вовсю цветет Мимоза.... и чем же она так отвратительна.... она скорее неотвратима.... как весна».

Дима Билан наслаждается зимой и делится позитивом в Москве: «Вот она - сказка».

Ольга Бузова устала болеть: «Так тяжело и долго я ещё никогда не болела. Надеюсь, что это в первый в последний раз так. Не хочу и не могу больше болеть».

Кирилл Сафонов страдает: «Сделал то, чего стараюсь избегать уже пару лет — выехал на встречу в центр города. Простоял 45 мин в "перекрытии". Как люди живут в центре, это же унизительно?»

Валерий Леонтьев грустит: «Дорогие друзья! Начинается мой юбилейный тур. Я постараюсь успеть дать концерты везде, где меня любят и ждут. Но время сжимается, а мир по-прежнему огромен, и может случиться так, что мы увидимся очень нескоро. Так нескоро, что...»

Кристина Орбакайте поделилась романтическим фото с мужем: «Пару дней в Маскате были прекрасны, а мы полетели домой!»

Яна Рудковская наслаждается со своими мальчиками блюдами японской кухни: «Family dinner in Tokyo 🌸»

Диана Арбенина рассказала о своих приключениях:

Игорь Николаев юморит под фотографией с дочкой: «Что мы с Вероникой увидели? 1) фантастических рыб в реке 2)свое отражение 3) большую черепаху 4) каждый свое!))...просто захотелось лета, солнца и тепла!) Ну, хорошо, правильный ответ - двух варанов! ...а, может, и нет!) Честно, не помню, но что-то очень интересное».

Ани Лорак гордится своей малышкой:

Галина Юдашкина — своим сыном: «Ну что, настоящий спортсмен?»

Алексей Чадов продемонстрировал шпагат: «Стал уделять больше времени растяжкам (30 минут минимум)..заметил, что после тренировки на следующий день чувствуешь себя гораздо лучше. Рекомендую друзья✌️занимайтесь СПОРТОМ с удовольствием».

Анита Цой показала необычный подарок поклонника — тошку индейки.

Эвелина Бледанс поделилась лайфхаком: «Раньше, когда я наносила на волосы хну я придумала себе такую одноразовую шапочку. В обычную не влезало...»

Юлия Савичева показала себя в новом ярком образе:

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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