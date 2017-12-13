О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Анна Шульгина постриглась еще короче и еще больше стала похожа на знаменитую маму — Валерию. Эвелина Бледанс поделилась ретро-фотографией: «Не знаю зачем, но сегодня хочу признаться - мы "снимали" парней. Да! да! Мы красиво гуляли по набережной, они к нам "клеились", вели в ресторан мы там ели, пили, плясали, а потом крутили "динамо". А ну ка признавайтесь в своих грешках в этом направлении. p.s. А ляжки - то были всегда. Кто не узнал- я сидячая голоножка».

Юлия Меньшова обрадовала фанатов: «Всем-всем-всем! Тарелка разбита! Начало положено! Съемки начались. Про премьеру не спрашивайте - не знаю еще когда. Но главное, что съемки уже стартовали!»

Анастасия Стоцкая показала нежное фото детей. Ксения Бородина — милое фото младшей дочки: «Гулять собрались, на улице весна». Нонна Гришаева поделилась коллажем с празднования дня рождения сына. Сергей Жуков показал зимнее фото с семьей. А Анна Семенович — смешное фото с командой «Русского Радио».

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отправились к океану: «Чуток отдохнем и вернемся». Юлия Высоцкая показала еще одно романтическое видео из Венеции: