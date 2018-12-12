13 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лера Кудрявцева составила компанию мужу на праздновании Нового Года. Анастасия Стоцкая заинтриговала: «Когда парка бывшего сидит отлично. С наступающим новым....» Поклонники гадают: это куртка Филиппа Киркорова или звезда разводится с мужем?
К Любови Толкалиной приехала мама. Ольга Бузова сфотографировалась с сестрой, мамой и бабушкой.
Наталья Подольская нарядила елку. Сергей Лазарев признался, что ему помогли профессионалы. «Я наконец нарядила елку и дома запахло мандаринами и Новым годом. Я обожаю это время года, мне оно кажется волшебным, я как ребенок жду 31 декабря, с утра заглядываю под елку в поисках подарка, с удовольствием смотрю Служебный роман и верю в чудеса. В новогоднюю ночь я выступаю с концертами, в этом году у меня три концерта и для меня это счастье, а 1 января у папы юбилей и я всегда провожу этот день с родителями!!! Как важно сохранить внутри себя ребенка, который верит в чудеса, ничего не боится и получает удовольствие от каждого дня Жизни. Не спешите взрослеть, это скучно», — написала Анна Семенович.
Муж Ксении Бородиной поделился рассказом о дочери: «Каждое утро выбирает себе новое платье и идет в нём на завтрак. Долька помидора и ничего лишнего, следит за фигурой». А мама показала видео с ней:
Ромео Бекхэм показал фото с подросшей сестричкой.
Олеся Судзиловская похвасталась спортивной фигурой.
Екатерина Андреева раскрыла секрет мужской силы:
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram