13 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Наталья Подольская нарядила елку. Сергей Лазарев признался, что ему помогли профессионалы. «Я наконец нарядила елку и дома запахло мандаринами и Новым годом. Я обожаю это время года, мне оно кажется волшебным, я как ребенок жду 31 декабря, с утра заглядываю под елку в поисках подарка, с удовольствием смотрю Служебный роман и верю в чудеса. В новогоднюю ночь я выступаю с концертами, в этом году у меня три концерта и для меня это счастье, а 1 января у папы юбилей и я всегда провожу этот день с родителями!!! Как важно сохранить внутри себя ребенка, который верит в чудеса, ничего не боится и получает удовольствие от каждого дня Жизни. Не спешите взрослеть, это скучно», — написала Анна Семенович.