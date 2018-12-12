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13 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Олеси Судзиловской

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Ромео Бекхэм показал фото с подросшей сестричкой.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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