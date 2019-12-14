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13 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Юлии Снигирь

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Жанна Эппле показала закулисное фото: «Перед спектаклем».

Юлия Снигирь рассказала о непростых буднях: «Снимали два дня в морге и больнице... Иду по территории в своих мыслях. Холодно, не выспалась, есть хочу... Навстречу поникшая старушка с двумя гвоздиками. Где морг, спрашивает... Все так просто — надо уметь радоваться жизни».

Олеся Судзиловская удивила нарядом: «Город Белгород, Прохоровка. Съемки передачи "Письма памяти 75". В местном музее».

Актеры сериала «Универ» собрались вместе и сделали совместное фото: «Знатная компашка собралась, знаете ли. Интересные типажи. Авось сериальчик на тв замутим. Или киноху».

Ирина Хакамада продемонстрировала гибкость.

Шэрон Стоун и Кети Холмс показали, как выглядели в юности.

Елизавета Боярская опубликовала детское фото: «Когда я была маленькой, я мечтала стать стюардессой. Меня завораживали красотки в элегантных костюмах и сама романтика профессии. Еще, хотела быть археологом, модельером и учителем. Учитывая количество перелетов, стюардессой я практически стала. С остальными мечтами еще проще, я стала актрисой и теперь могу примерить на себя любую профессию. Как в театре, так и в кино. Мечты сбываются, главное не прекращать мечтать».

Татьяна Навка показала нежное фото дочери:

Светлана Зейналова гордится умницей-дочерью с особенностями развития:

Максим Галкин показал, как шалит его сын:

Катерина Шпица показала милое фото с сыном: «13 декабря в школу на самокате — ✅. +1, сухо, безветренно. Личный рекорд побит. А еще о рекордах! Позавчера, 11 декабря, водитель такси впервые в сезоне поздравил с наступающим! Такой близости между НГ и самокатом еще не бывало».

Ева Лонгория поделилась празднично-пятничным настроением: «А у нас пятница, давайте танцевать».

Фото и видео: instagram

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