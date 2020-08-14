13 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Янина Студилина скучает по морю и хорошей погоде: «2019 в этот день. Кто в этом году был на море? В Москве судя по всему лето закончилось... ищу осенние куртки».

Оксана Самойлова показала фото своих детей, они все вместе отдыхают в Турции: «Сегодня просто невыносимая жара))) и кажется такими черными мы еще никогда не были».

Нюша поделилась снимком с подросшей дочерью.

Влад Топалов показал нежное фото с сыном.

Регина Тодоренко пожаловалась, что не успевает все, что планирует.

Александр Ревва поделился фотографией со съемок фильма.

Мария Кожевникова поделилась рабочими моментами.

Анастасия Решетова предстала в нежном образе.

Джованна Антонелли поделилась «неприбранной» фотографией.

Елена Исинбаева призналась, что она - левша.