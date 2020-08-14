13 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram Янины Студилиной
Янина Студилина скучает по морю и хорошей погоде: «2019 в этот день. Кто в этом году был на море? В Москве судя по всему лето закончилось... ищу осенние куртки».
Оксана Самойлова показала фото своих детей, они все вместе отдыхают в Турции: «Сегодня просто невыносимая жара))) и кажется такими черными мы еще никогда не были».
Нюша поделилась снимком с подросшей дочерью.
Влад Топалов показал нежное фото с сыном.
Регина Тодоренко пожаловалась, что не успевает все, что планирует.
Александр Ревва поделился фотографией со съемок фильма.
Мария Кожевникова поделилась рабочими моментами.
Анастасия Решетова предстала в нежном образе.
Джованна Антонелли поделилась «неприбранной» фотографией.
Елена Исинбаева призналась, что она - левша.
Фото и видео: Instagram /@yanina_studilina /@vladtopalovofficial /@ /@ /@ /@ /@ /@ /@ /@ /@ /@
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