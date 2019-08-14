13 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алена Свиридова показала селфи с взрослым сыном и его избранницей: «Как вы думаете, какая из меня получится свекровь?»
Виктория Лопырева опубликовала фото своего малыша: «Нашему дедушке Боре сегодня 94. У него, как обычно, с утра официальные лица и пресса. Спрашивают про внуков и правнуков, он говорит: у меня 6 внуков и 9 правнуков. Девятый — наш Марк Лео. Еще сегодня День Рождения отмечает еще один Лев — Борис Игоревич — папа Игоря. Так что у нас сегодня праздник вдвойне».
Светлана Зейналова показала младшую дочь и придумала за нее реплику: «Ребята, я Нид Хелп! Они водят меня на диско! Сама я отказываюсь стаптывать туфли, поэтому танцую на маминых и папиных руках. А ведь все, что я хочу-это совать в рот мусор и убегать в неизвестном направлении! Как им это обьяснить????»
Игорь Николаев показал забавное видео: «Проба большой сцены под аккомпанемент теннисных мячиков».
Дмитрий Шепелев поделился новыми наблюдениями: «Короче, я случайно напугал ребенка. У нас всегда были строгие правила на счет сладкого: 1 порция в день. На каникулах счастье, можно две. Все шло хорошо, пока сын не съел в забытьи море шоколада за компанию, а потом спросил, сладкое вообще вредно и почему?! Ну я, как взрослому, не чуя беды взял да и рассказал всё что знал в подробностях. Было там и про "сахар — белый яд" (боже, откуда у меня это) и про "болезнь диабет" и даже про зависимость от сладкого. Поговорили. В общем, не собирался, но напугал. И теперь знаете что? Он от сладкого начал отказываться, а я как дурак, внимание, заставляю (!) его съесть мороженое. С одной стороны конечно это как бы хорошо, не будет объедаться. А с другой плохо - пугать ребенка я совсем не хотел».
Дмитрий Тарасов закаляет дочь: «Каждый день плаваем в бассейне и вчера взял дочу с собой в сауну на пару минут. Спортсменка растет — видно сразу».
Юлия Высоцкая пропагандирует спорт: «Физическая нагрузка нужна не только телу, но и голове) помогает от гнева, от грусти-печали, от раздражения, поднимает настроение и самооценку! Так что #вариантовнет #погнали».
Екатерина Волкова похвасталась идеальным прессом: «Часто слышу, что заставить себя заниматься спортом нет сил, времени и возможности. Нет денег, нет тренера, нет ни минуты на фитнес-клуб, и тд. Как я понимаю таких людей. Ведь раньше и я выдумывала эти самые оправдания для самой себя. Но потом что-то происходит, щелкает в голове, когда смотришь на себя в зеркало в полный рост, а твои метаболизм и генетика помахали ручкой, оставив на теле следы бесконтрольного питания и отсутствия физических нагрузок. И в этот момент если не поменять что-то, значит послать себя на три буквы фактически. Ведь насколько себя надо не любить, чтобы забить? В этот момент в игру вступает сила воли и мотивация. И эта мотивация самая долгоиграющая, ведь это вдохновение не из-за просмотра мотивирующих видео фитнес-блогера, выступлений звезды размера XS и тп. Это твоя собственная мотивация, когда ты вдруг влюбляешься в себя несовершенную, но хочешь стать лучше для самой себя. Тогда очень естественно спорт приходит в твою жизнь, так же, как и понимание того, что ты пихаешь в свой рот. И когда в какой-то момент ты можешь улыбнуться своему отражению, ты подмигиваешь самой себе, потому что празднуешь победу) свою маленькую, но такую важную победу над ленью и пофигизмом».
Юлия Ковальчук размышляет о фигуре и еде: «Значит так: поесть я люблю, хоть и многие из вас думают, что питаюсь я лишь пищей духовной)) Но я люблю не просто поесть, а вкусно и красиво...) Наверное, я в некотором смысле гурман! Когда была беременна и у меня было достаточно времени, так я даже на завтрак шедевры сооружала, просто чтобы красиво сесть и поесть!) Так что, добро пожаловать в общество эстетов-поестьлюбителей».
Сергей Лазарев показал фото с коллегами: «Гастроли с друзьями всегда веселее)) с красавицами Зарой и Нюшей в Туркменистане».
Валерия и Иосиф Пригожин поздравили Стаса Пьеху: «Дорогой Стас! Я рад и счастлив наблюдать за твоим профессиональным и человеческим ростом. С каждым днем ты поднимаешься все выше и выше. Судя по второму фото, тебе уже и левитация по плечу. С Днем рождения, дорогой! Любим тебя всей семьей».
Регина Тодоренко познакомилась с альпакой.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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