13 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дмитрий Тарасов закаляет дочь: «Каждый день плаваем в бассейне и вчера взял дочу с собой в сауну на пару минут. Спортсменка растет — видно сразу».

Юлия Высоцкая пропагандирует спорт: «Физическая нагрузка нужна не только телу, но и голове) помогает от гнева, от грусти-печали, от раздражения, поднимает настроение и самооценку! Так что #вариантовнет #погнали».

Екатерина Волкова похвасталась идеальным прессом: «Часто слышу, что заставить себя заниматься спортом нет сил, времени и возможности. Нет денег, нет тренера, нет ни минуты на фитнес-клуб, и тд. Как я понимаю таких людей. Ведь раньше и я выдумывала эти самые оправдания для самой себя. Но потом что-то происходит, щелкает в голове, когда смотришь на себя в зеркало в полный рост, а твои метаболизм и генетика помахали ручкой, оставив на теле следы бесконтрольного питания и отсутствия физических нагрузок. И в этот момент если не поменять что-то, значит послать себя на три буквы фактически. Ведь насколько себя надо не любить, чтобы забить? В этот момент в игру вступает сила воли и мотивация. И эта мотивация самая долгоиграющая, ведь это вдохновение не из-за просмотра мотивирующих видео фитнес-блогера, выступлений звезды размера XS и тп. Это твоя собственная мотивация, когда ты вдруг влюбляешься в себя несовершенную, но хочешь стать лучше для самой себя. Тогда очень естественно спорт приходит в твою жизнь, так же, как и понимание того, что ты пихаешь в свой рот. И когда в какой-то момент ты можешь улыбнуться своему отражению, ты подмигиваешь самой себе, потому что празднуешь победу) свою маленькую, но такую важную победу над ленью и пофигизмом».

Юлия Ковальчук размышляет о фигуре и еде: «Значит так: поесть я люблю, хоть и многие из вас думают, что питаюсь я лишь пищей духовной)) Но я люблю не просто поесть, а вкусно и красиво...) Наверное, я в некотором смысле гурман! Когда была беременна и у меня было достаточно времени, так я даже на завтрак шедевры сооружала, просто чтобы красиво сесть и поесть!) Так что, добро пожаловать в общество эстетов-поестьлюбителей».

Сергей Лазарев показал фото с коллегами: «Гастроли с друзьями всегда веселее)) с красавицами Зарой и Нюшей в Туркменистане».

Валерия и Иосиф Пригожин поздравили Стаса Пьеху: «Дорогой Стас! Я рад и счастлив наблюдать за твоим профессиональным и человеческим ростом. С каждым днем ты поднимаешься все выше и выше. Судя по второму фото, тебе уже и левитация по плечу. С Днем рождения, дорогой! Любим тебя всей семьей».

Регина Тодоренко познакомилась с альпакой.