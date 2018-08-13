13 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Максим Галкин встретил рассвет в пути:
Жанна Эппле поделилась летним утренним образом: веснушки, яркая тушь, не менее яркое платье.
Валерия и Иосиф Пригожин сходили в лес. Певица получила букет черники, а ее супруг — впервые собирал грибы: «Мой первый в жизни поход за грибами. Как круто, что что-то ещё может происходить впервые и удивлять. Прошёл грибной ликбез от друзей-грибников и моей любимой. На фото она выглядит опасно. Главное: не использовать этот острейший нож в борьбе с моей четырёхдневной щетиной».
Андрей Малахов иронизирует над конкурентами: «Утреннее фото из самолёта с @mashavoguerussia посвящается уже ставшему знаменитым посту про людей, которые выдают себя тем, что пытаются продемонстрировать другим: чужая женщина рядом (подсел к Маше), летим в экономклассе, но плюхнулись для фото в кресла 1а и 1с и обязательный хэштег #отдыхятебязаслужила (его же пишут только бездельники))) Реклама новых купальников чуть позже)))».
А Юлия Ковальчук — над материнством: «Фото без детских вещей и колясок найти в телефоне просто невозможно».
Лолита Милявская поделилась любопытным опытом:
Алсу похвасталась талантом дочери: «Моя маленькая акробатка. Гимнастикой не занималась, тренировалась дома сама». Саша Плющенко тоже продемонстрировал шпагат, пока папа играет в гольф.
Павел Воля рассказал о своих: «Оба ребенка теперь хотят быть не просто архитекторами, а именно "Гаудями". Неизгладимое впечатление на детские умы. Говорят, как в мультике побывали. На этой фотографии моя физиономия обрабатывает эту мысль. Пишу это из отеля. Зашли пожалеть ноги. И снова в бой».
«Татушка» Юлия Волкова показала молодую и красивую маму и поздравила ее с днем рождения. Владимир Пресняков показал семейное ото с отдыха.
Рита Дакота высказалась о разводе.
Друзья. Я благодарю всех вас за поддержку и сострадание. Я в шоке, скольким прекрасным сильным женщинам моя ситуация оказалась близка и созвучна, мне больно слышать это, я бы хотела обнять каждую из вас.. Я написала пост про развод не для того, чтобы мусолить это, но для того, чтобы оставить за собой право быть честной и говорить правду, как я делала всегда. В конце концов, это единственное, чего у меня никогда не отнять. И вас у меня не отнять.. На этом, собственно, всё. Сострадать мне более не надо, я официально отказываюсь быть жертвой в этой ситуации и питаться жалостью тоже не намерена. Желание прессы обсасывать подробности нашего развода были мне очевидны, но и этого я не позволю, не взирая на хитрости и провокации, я действительно не собираюсь через призму своей боли выносить это грязное белье напоказ, тыкать пальцем, перечислять имена и выкладывать доказательства, этого не будет, хайпить на своём разрушенном браке я не стану. Так же прошу вас не писать гадостей и проклятий в адрес Влада. Моя боль однажды утихнет и останется только благодарность за рост, за опыт, за всё светлое, что было у меня к нему, и, наконец, за самую главную ценность нашего союза - за нашу дочь. Моё отношение к нему как к мужчине - мое личное дело, но моё отношение к нему как к отцу моего ребёнка всегда будет в высшей степени уважительным. Влад и Мия общаются, проводят время вместе, и я надеюсь так будет всегда. Я благодарю свою семью и друзей за то что проходят это вместе со мной за руки, и очень благодарю @katyagordon за то что взяла на себя всю бумажную волокиту, позволив мне, ни о чем не переживая, посвящать это время дочери, близким, и, впервые за много лет, себе. Я хочу мирного развода и верю, что нам хватит мудрости повести себя максимально человечно. Я чувствую ваши сердца. Это высшая награда и поддержка.
Певица призналась, что самое важное в ее жизни теперь — ребенок: «Если отмотать время назад, чтобы ничего этого не было или пройти через всё, что я прохожу сейчас, ещё 100 раз, но когда на моих руках ты, я бы не задумываясь выбрала второе. Моя сила, моя любовь, моя нежность...»
Фото и видео: instagram