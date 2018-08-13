13 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Андрей Малахов иронизирует над конкурентами: «Утреннее фото из самолёта с @mashavoguerussia посвящается уже ставшему знаменитым посту про людей, которые выдают себя тем, что пытаются продемонстрировать другим: чужая женщина рядом (подсел к Маше), летим в экономклассе, но плюхнулись для фото в кресла 1а и 1с и обязательный хэштег #отдыхятебязаслужила (его же пишут только бездельники))) Реклама новых купальников чуть позже)))».

А Юлия Ковальчук — над материнством: «Фото без детских вещей и колясок найти в телефоне просто невозможно».

Лолита Милявская поделилась любопытным опытом: