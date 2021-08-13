13 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Звезды продолжают активно проводить время на отдыхе, в окружении родных и близких. Глюкоза с дочерью, мужем и большой компанией наслаждается легких обедом в тени ресторана, Джиган готов примерить на себе костюм Нептуна только бы его дети были счастливы, а Вера Брежнева наедине с собой — наслаждается тишиной и покоем у воды.
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Фото: Личный Instagram @glukozamusic
«Объявляю хейтерам бой очередными фото в бикини! Налетайте , только осторожнее! Я вооружена, но не очень опасна», — так, шуточно подписала свою подборку фотографий Наталья Подольская. Девушка сейчас с детьми, сестрой и подругой, но без мужа отдыхает в Египте.
Полина Гагарина продолжает радовать теплыми фотографиями: не только для глаз, но и для души: «Любить себя - значит уважать себя и своих любимых людей. Прямо с сегодняшнего дня поставьте в своём расписании ежедневную заботу о себе! О своей внутренней красоте, которую вы можете добиваться разными доступными вам средствами... Любить себя - это жизненно необходимо. Что может быть красивее счастливой улыбки счастливой женщины!», — поделилась своими мыслями певица.
Максим Галкин не стал скрывать своего «восторга» от решения московских властей, установить в центре столица несколько оригинальный памятник. В своей привычной манере, юморист признался, что все могут тратить деньги, как они считают нужным, но в конце — на суд подписчиков добавил фото планируемого произведения искусства.
Совсем недавно Мария Горбань стала мамой во второй раз, родив в Америке сына, а уже — с удовольствием танцует с коляской: «Неделя после родов. Полёт нормальный, а плечи двигаются легче», — написала она.
Российский селебрити надолго запомнят этот день, в котором было столько моря, солнца и положительных эмоций. А завтра они, обязательно, придумают что-то новенькое.
Фото и видео: Instagram
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