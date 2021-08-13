13 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Полина Гагарина продолжает радовать теплыми фотографиями: не только для глаз, но и для души: «Любить себя - значит уважать себя и своих любимых людей. Прямо с сегодняшнего дня поставьте в своём расписании ежедневную заботу о себе! О своей внутренней красоте, которую вы можете добиваться разными доступными вам средствами... Любить себя - это жизненно необходимо. Что может быть красивее счастливой улыбки счастливой женщины!», — поделилась своими мыслями певица.