13 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Лена Темникова показала нежное «карантинное» фото с дочерью. Екатерина Вилкова и Надя Ручка тоже поделились милыми фотографиями.
Иван Охлобыстин, у дочери которого был диагностирован коронавирус, показал уютное фото с карантина: «Трое из Короноквашино».
Сергей Лазарев подстригся и помолодел: «Вернулся к чубу на голове... т.к. единственный способ подстричься в самоизоляции — под машинку! Может психануть и налысо?»
Саша Бортич мечтает о свободе: «Вот бы просто с дедулей пойти гулять».
Олеся Судзиловская поделилась рецептом борща: «Время к обеду. К вопросу: готовлю ли, умею ли, нравится ли?.. Вашему вниманию — мой проверенный годами любимый рецепт борща. На вопросы по деталям приготовления этого ароматного первого блюда с удовольствием отвечу. Приятного аппетита, дорогие друзья».
Наталья Сенчукова похвасталась тортиком:
Анна Хилькевич показала, как проходит ее карантин: «Еее! Мы дошли до того момента, когда нам веселее, чем нашим детям. Кого уже перекрывает также как и нас — отмечайтесь в комментариях».
Юлия Ковальчук тоже показала забавное видео: «Месяц на карантине, боюсь представить что будет дальше..»
Яна Рудковская и Евгений Плющенко тоже веселятся: «Мой муж @plushenkoofficial моими ногами очень доволен, даже примерил на себе».
«Мы сделали это», — похвасталась Юлия Меньшова своим семейным шедевром.
Юлия Барановская сделала дочери канал в модной соцсети: «Ну все. Мама разрешила, теперь у Янки есть TikTok».
Любовь Толкалина поздравила дочь с днем рождения: «Это мой кукусик... Марусик почти 20 лет назад.... здесь ей несколько месяцев отроду.... Марусь, смотри! Несколько близких мне девочек сейчас, в эти дни провели на этот свет новых людей... это моя личная радость и счастье, новая жизнь. Узнавая такие новости мне кажется все мы рождаемся заново. Появляется вера, желание жить, творить, не отчаиваться, двигаться и делать, чтобы передать этот мир целым тем, кто в нем рождается сейчас. Именно сейчас новости о новом рождении лично мне дают много сил. Здоровья и счастья».
Екатерина Андреева предупредила подписчиков о мошенниках, которые использовали видео из эфира с ней:
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Дорогие мои,не верьте мошенникам.Ваши деньги нужны вам самим.Эти ... не имеют стыда,совести,по сути-это и не люди вовсе,а био-сущности низкого вибрационного ряда.Никогда в банке не спрашивают коды из трёх цифр с обратной стороны карточки. Будьте осторожны.Эти сущности активизировались сейчас,когда люди растеряны,сидят дома, некоторые напуганы.Такая ситуация впервые в мировой практике и пройти ее надо спокойно,без паники. А потому не создавайте себе дополнительных проблем.Сущности -деньговымогатели применили ложный монтаж-но это большой обман.И я ещё раз говорю вам -не верьте.Становитесь умнее.Только вы сами можете себе помочь.Судя по тому,как ,эта нечисть плодится,никто ею не занимается .Так что ,будьте внимательны.Не финансируйте подлецов,наживающихся на вашей доверчивости! Не кормите их,не давайте им возможности покупать дорогие вещи за ваш счёт и жить на широкую ногу -это ваши деньги,сядьте ,блин ,на них пятой точкой и сидите до лучших времён или к трусам булавкой приколите-все сохраннее будет! А на подобные предложения сразу орите как резанные -пшёл вон,козлодой-я не дура(дурак!)У меня ффффсё! 😬 #будьтевнимательны #осторожно #мошенники #осторожномошенники #екатеринаандреева #kateproductionпредставляет #неверитьнивкоемслучаемошенникам
Светлана Бондарчук поделилась архивной фотографией с друзьями: «91 год, первые числа декабря) Я только вернулась из род дома с маленьким Сережей. Первые гости, которые пришли нас навестить в нашу маленькую квартиру на Грузинке, практически студию, где есть наша спальня и общая комната, где все тусовались».
Дима Билан навестил семью, сдав перед этим тест на коронавирус.
Вера Брежнева показала уютное домашнее фото.
Фото и видео: Instagram
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