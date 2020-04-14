13 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лена Темникова показала нежное «карантинное» фото с дочерью. Екатерина Вилкова и Надя Ручка тоже поделились милыми фотографиями.

Иван Охлобыстин, у дочери которого был диагностирован коронавирус, показал уютное фото с карантина: «Трое из Короноквашино».

Сергей Лазарев подстригся и помолодел: «Вернулся к чубу на голове... т.к. единственный способ подстричься в самоизоляции — под машинку! Может психануть и налысо?»

Саша Бортич мечтает о свободе: «Вот бы просто с дедулей пойти гулять».

Олеся Судзиловская поделилась рецептом борща: «Время к обеду. К вопросу: готовлю ли, умею ли, нравится ли?.. Вашему вниманию — мой проверенный годами любимый рецепт борща. На вопросы по деталям приготовления этого ароматного первого блюда с удовольствием отвечу. Приятного аппетита, дорогие друзья».