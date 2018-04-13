13 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Катя Гордон показала маленького сына: «Ничего не бойся... я всегда с тобой». Анфиса Чехова — подросшего.

Екатерина Стриженова написала трогательное послание дочери: «Настя, ты даже не представляешь,сколько счастья ты внесла в нашу жизнь с самого рождения».

Нюша опубликовала фото с папой: «Вокруг всегда суета, люди со своими убеждениями и предрассудками... они слабые, потому что не верят в чудеса... Спасибо, что научил верить #безграничнаялюбовь #папа #мысильные #daddy #onelove».

Стас Пьеха почтил память деда: «Сегодня 30 лет как от нас ушел Великий композитор, новатор и мой родной дедушка... уроженец г. Севастополь - Александр Броневицкий! Сегодня мы чтим его светлую память и вспоминаем его заслуги... можно сказать что Советская эстрада делилась на два периода-до Броневицкого и после его появления! Новые мелодии, смелые аранжировки, постановка номера... все это пришло с его появлением! Вечная память дорогому деду!»

Юлия Барановская рассказала, как провела вечер пятницы: «Театральный вечер с сестрой и друзьями».

Беременная Анастасия Костенко показала новые фотографии с мужем.

Бритни Спирс похвасталась фигурой и партнером по танцам: