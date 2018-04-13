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13 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Екатерины Стриженовой
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О том, как звезды провели пятницу 13-е, читайте в нашем дайджесте.

Дочь Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева учится кататься на самокате:

Катя Гордон показала маленького сына: «Ничего не бойся... я всегда с тобой». Анфиса Чехова — подросшего.

Екатерина Стриженова написала трогательное послание дочери: «Настя, ты даже не представляешь,сколько счастья ты внесла в нашу жизнь с самого рождения».

Нюша опубликовала фото с папой: «Вокруг всегда суета, люди со своими убеждениями и предрассудками... они слабые, потому что не верят в чудеса... Спасибо, что научил верить #безграничнаялюбовь #папа #мысильные #daddy #onelove».

Стас Пьеха почтил память деда: «Сегодня 30 лет как от нас ушел Великий композитор, новатор и мой родной дедушка... уроженец г. Севастополь - Александр Броневицкий! Сегодня мы чтим его светлую память и вспоминаем его заслуги... можно сказать что Советская эстрада делилась на два периода-до Броневицкого и после его появления! Новые мелодии, смелые аранжировки, постановка номера... все это пришло с его появлением! Вечная память дорогому деду!»

Юлия Барановская рассказала, как провела вечер пятницы: «Театральный вечер с сестрой и друзьями».

Беременная Анастасия Костенко показала новые фотографии с мужем.

Бритни Спирс похвасталась фигурой и партнером по танцам:

Настя Каменских — прической.

Наталья Подольская рассказала о своих отношениях со спортом и показала фото, на котором она выглядит очень худой: «Я очень рьяно стала заниматься спортом после того, как родила Тёму, а точнее после того, как перестала его кормить... я была очень худая, видимо кормление забирало много калорий. А потом я, привыкнув кушать все подряд, заметила, что где-то торчит животик, где-то еще что-то. И я стала на спортивный путь и путь — ДУМАЙ, ЧТО ЕШЬ. А еще я заметила, что не смотря на то , что ты вроде худая, упругости нет. Желе вместо подтянутости. Холодец такой туда сюда колышется. Вы меня понимаете? Сейчас я очень довольна результатом и мне совершенно не хочется его терять. Поэтому я, не смотря на свою лень, бегу в зал!!!! Заниматься стараюсь 3 раза в неделю. Сайкл, интервал, табата и занятия с тренером. Надо работать над собой! В этом наше развитие! В работе над собой».

Отмечающая день рождения Татьяна Навка показала «самое лучшее поздравление»:

Максим Галкин опроверг слухи:

А Лолита Милявская показала самое лучшее средство от кашля:

Фото: instagram

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