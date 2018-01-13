Как звезды провели выходные — читайте в нашем дайджесте.

Максим Галкин сделал новую стрижку, а Валерий Меладзе устроил заплыв в бассейне: «Готовлюсь к олимпиаде. Только, боюсь, после праздников не пройду допинг контроль».

Публикация от Валерий Меладзе (@meladze.ru) Янв 14, 2018 at 6:46 PST

Алексей Воробьев занялся паркуром в Люксембурге, а Равшана Куркова научилась делать роллы.

Публикация от Ravshana Kurkova (@rav_shana) Янв 13, 2018 at 2:50 PST

Анастасия Волочкова продолжает проводить незабываемый отдых на Мальдивах — эпатажная балерина стала королевой дискотеки, а заодно сфотографировалась в кустах совершенно голой.

Лера Кудрявцева провела отпуск вместе с мамой, о чем сообщила своим подписчикам. Анна Калашникова отдыхает на Карибских островах и делится исключительно фотографиями в бикини, а Сергей Жуков и Регина Бурд готовятся к пополнению в семье: «Чувствую, что у нас с мамой появится еще одна малышка:) Мирон сказал, что без новой подружки в Москву не поедет:)».

Яна Рудковская с мужем и сыном насладилась балетом «Лебединое озеро» в Большом театре. Ксения Бородина посетила этот балет в компании мамы и старшей дочери Маруси.

Выходные Марии Шумаковой прошли спокойно: «Все выходные валяюсь в кровати, иногда отвлекаясь на занятия английским и йогой».

Светлана Бондарчук даже на отдыхе не забывает практиковать йогу, а дочь Жасмин Маргарита, похоже, вдохновляется ее примером.

Лена Перминова поделилась упражнением на популярном спортивном снаряде — петлях TRX: «Мне всегда кульбиты на TRX казались доступными только избранным атлетам, но я решила все-таки рискнуть и попробовать! И тут произошла магия: ✨✨ упражнение оказалось настолько легким и приятным, что я его рекомендую всем, кто хочет иметь красивый животик, при этом еще и казаться крутым качком на видосиках в интстаграме! Делаем каждое упражнение по 2 - 3 подхода по 30 сек. Ну что, поехали ?»

Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova) Янв 13, 2018 at 7:34 PST