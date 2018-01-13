13-14 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Океан-это такая природная сила и мощь,что столкнувшись с ней понимаешь всю ничтожность человека... Это свобода, адреналин и в то же время ощущение того, что, если ты не Мастер, то шутить с ним не стоит... Я боюсь «Большой Воды», но всей душой понимаю сына, «заболевшего» сёрфингом! Для людей привыкших всё контролировать, это отличный повод задуматься над тем, что не всё в жизни можно спрогнозировать... Океан на время даёт тебе иллюзию того, что его «приручили», но если ты расслабился и переоценил свои силы, то расплата неизбежна... Безусловно, это спорт для смелых! Он учит соблюдать правила и подчиняться обстоятельствам, он заставляет управлять телом и эмоциями, а ещё, это наверное единственный вид спорта, когда человек так ощущает единение с природой! «Океан»- слово мужского рода, но у меня он ассоциируется с женщиной, фантастическая красота которой, соседствует с коварством! Ты никогда не знаешь, что будет через несколько минут! Среди штиля, ниоткуда, возникают огромные волны и если ты не готов принять удар, то однозначно будешь повержен... Мне очень хочется, чтобы Алиса росла без страха, но умела предвидеть ситуацию и рассчитывать свои силы. Всему этому учит сёрфинг, поэтому мы и здесь...🌊🙌❤️#мысливслух🤔