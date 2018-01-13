Как звезды провели выходные — читайте в нашем дайджесте.

Максим Галкин сделал новую стрижку, а Валерий Меладзе устроил заплыв в бассейне: «Готовлюсь к олимпиаде. Только, боюсь, после праздников не пройду допинг контроль».

Алексей Воробьев занялся паркуром в Люксембурге, а Равшана Куркова научилась делать роллы.

Анастасия Волочкова продолжает проводить незабываемый отдых на Мальдивах — эпатажная балерина стала королевой дискотеки, а заодно сфотографировалась в кустах совершенно голой.

Лера Кудрявцева провела отпуск вместе с мамой, о чем сообщила своим подписчикам. Анна Калашникова отдыхает на Карибских островах и делится исключительно фотографиями в бикини, а Сергей Жуков и Регина Бурд готовятся к пополнению в семье: «Чувствую, что у нас с мамой появится еще одна малышка:) Мирон сказал, что без новой подружки в Москву не поедет:)».

Яна Рудковская с мужем и сыном насладилась балетом «Лебединое озеро» в Большом театре. Ксения Бородина посетила этот балет в компании мамы и старшей дочери Маруси.

Выходные Марии Шумаковой прошли спокойно: «Все выходные валяюсь в кровати, иногда отвлекаясь на занятия английским и йогой».

Светлана Бондарчук даже на отдыхе не забывает практиковать йогу, а дочь Жасмин Маргарита, похоже, вдохновляется ее примером.

Yoga time 🤸‍♀️🧘‍♀️ #Margarita #yoga

Публикация от Маргарита Шор (@margaritashor)

Лена Перминова поделилась упражнением на популярном спортивном снаряде — петлях TRX: «Мне всегда кульбиты на TRX казались доступными только избранным атлетам, но я решила все-таки рискнуть и попробовать! И тут произошла магия: ✨✨ упражнение оказалось настолько легким и приятным, что я его рекомендую всем, кто хочет иметь красивый животик, при этом еще и казаться крутым качком на видосиках в интстаграме! Делаем каждое упражнение по 2 - 3 подхода по 30 сек. Ну что, поехали ?»

Крестник Наташи Королевой отметил первый день рождения: «Моему сладкому ,крестному сыночку Максику уже исполнился годик!!!». А сын Ксении Собчак и Максима Виторгана добрался до маминой косметички. Елена Подкаминская показала, какая деревянная игрушка есть у ее младшей дочери: «И пусть говорят, что год Собаки наступит по Китайскому календарю только 16 февраля! Мы с ним уже на одной ноге и хвосте 🐾🐶🎈». А Симона Юнусова продолжает делиться успехами внучки в покорении серфа.

Океан-это такая природная сила и мощь,что столкнувшись с ней понимаешь всю ничтожность человека... Это свобода, адреналин и в то же время ощущение того, что, если ты не Мастер, то шутить с ним не стоит... Я боюсь «Большой Воды», но всей душой понимаю сына, «заболевшего» сёрфингом! Для людей привыкших всё контролировать, это отличный повод задуматься над тем, что не всё в жизни можно спрогнозировать... Океан на время даёт тебе иллюзию того, что его «приручили», но если ты расслабился и переоценил свои силы, то расплата неизбежна... Безусловно, это спорт для смелых! Он учит соблюдать правила и подчиняться обстоятельствам, он заставляет управлять телом и эмоциями, а ещё, это наверное единственный вид спорта, когда человек так ощущает единение с природой! «Океан»- слово мужского рода, но у меня он ассоциируется с женщиной, фантастическая красота которой, соседствует с коварством! Ты никогда не знаешь, что будет через несколько минут! Среди штиля, ниоткуда, возникают огромные волны и если ты не готов принять удар, то однозначно будешь повержен... Мне очень хочется, чтобы Алиса росла без страха, но умела предвидеть ситуацию и рассчитывать свои силы. Всему этому учит сёрфинг, поэтому мы и здесь...🌊🙌❤️#мысливслух🤔

Публикация от simona280 (@simona280)