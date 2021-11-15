13-14 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В эти выходные сразу несколько отечественных знаменитостей отметили свои дни рождения. Об актрисе Марии Кожевниковой мы уже писали. Также виновником торжества стал и Евгений Плющенко, спортсмену и тренеру исполнилось 39 лет.

Отметила день рождения и Ольга Орлова. Телеведущей исполнилось 44 года, и это событие она отметила в ресторане в компании подруг, в числе которых были Марина Юдашкина и Ксения Бородина.

Не менее праздничная атмосфера царит дома у телеведущей Леры Кудрявцевой. Правда, тут дело не в дне рождения — Лера уже украсила свой дом к Новому году и поделилась кадрами расцвеченного гирляндами двора в соцсетях. Праздничная атмосфера царила и на страничке Анастасии Костенко. Недавно родившая супруга Дмитрия Тарасова устроила фотосессию на лошади.

Ольга Серябкина собрала за ужином родных и друзей. В сторис она призналась, что еду для него пришлось заказать, так как с готовкой она уже не справляется. Звезда находится на последнем сроке беременности. Ольга поиронизировала над своими формами, выложив свежий снимок и дополнив его картинкой бегемота.

Для Ольги Бузовой выходные выдались травматичными. Сначала ее друг-именинник уронил ее на ступени во время вечеринки, а потом у звезды из-за волнений защемило нерв на правой руке. Пришлось наложить тейп, однако пока двигать пальцами Ольга не может. Большую часть работы приходится выполнять левой рукой.

Оксана Самойлова и Джиган вернулись из длительного морского отпуска. «Этот отдых не был идеальным в привычном понимании, начиная от нашего плавучего отеля и заканчивая бесконечной штормовой воронкой. Но мы с собой везём тонну впечатлений, и ещё год будем обсуждать дома за чашечкой чая, как мы спали на полу в гостиной всей толпой, как нас подкидывало до потолка день и ночь ,как однажды вечером у нас вся еда закончилась и так далее. Разве это не кайф? Это же самые яркие впечатления и самые яркие воспоминания! Единственное, кажется нам придётся заново учиться ходить по земле», — пошутила Оксана Самойлова.

Глюкоза и ее младшая дочь провели выходной день на выставке. А Кети Топурия поделилась забавными кадрами с дочерью Оливией и ее необычной прической. Также насмешил своих подписчиков Иосиф Пригожин. Продюсер поделился эмоциональным кадром с внучкой Селин.