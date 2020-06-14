13-14 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анастасия Стоцкая подвела итоги самоизоляции: «Кто чем, а я на самоизоляции занималась спортом и, конечно, сама себя не узнала - в том смысле, что самодисциплиной вообще не отличаюсь. А мотивируют предстоящие работы и премьеры, диктующие свои форматы. Осталось сбросить еще не так много - самые сложные последние 3-4 кг. Но я собой горжусь - всё-таки в неплохой форме вышла из карантина🏃‍♀️».

Свои спортивные успехи продемонстрировала и Диана Арбенина. Лидер рок-группы «Ночные снайперы» одновременно качает пресс и набивает баскетбольный мяч.