13-14 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram/@eminoffocial
Эмин Агаларов поделился новым фото с дочкой Афиной, а Ида Галич показала невероятно милое видео с маленьким сыном Леоном.
Эвелина Бледанс показала селфи с сыном в кривом зеркале: «Растянуться или похудеть?» (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Елизавета Башарова поделилась трогательным диалогом с сыном Марселем.
Анастасия Стоцкая подвела итоги самоизоляции: «Кто чем, а я на самоизоляции занималась спортом и, конечно, сама себя не узнала - в том смысле, что самодисциплиной вообще не отличаюсь. А мотивируют предстоящие работы и премьеры, диктующие свои форматы. Осталось сбросить еще не так много - самые сложные последние 3-4 кг. Но я собой горжусь - всё-таки в неплохой форме вышла из карантина🏃♀️».
Свои спортивные успехи продемонстрировала и Диана Арбенина. Лидер рок-группы «Ночные снайперы» одновременно качает пресс и набивает баскетбольный мяч.
Катерина Шпица рассказала, что в течение трех месяцев, проведенных в самоизоляции в Сочи, правильно питалась: «Смотрю в лето ! 😍 Кажется, так хорошо 3 месяца подряд, как в апреле,мае, июне этого года, я не питалась никогда😬 В одно и то же время, регулярно, разнообразно, без суеты и едой, приготовленной своими руками... Этот маленький рыночек с восхитительными ароматами зелени, специй, овощей и фруктов- одно из самых любимых мест ❤️ Моё главное завоевание (или отрыв) карантина после абсолютной семейственности или как её часть- кулинарное искусство :)».
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Смотрю в лето ! 😍 Кажется, так хорошо 3 месяца подряд, как в апреле,мае, июне этого года, я не питалась никогда😬 В одно и то же время, регулярно, разнообразно, без суеты и едой, приготовленной своими руками... Этот маленький рыночек с восхитительными ароматами зелени, специй, овощей и фруктов- одно из самых любимых мест ❤️ Моё главное завоевание (или отрыв) карантина после абсолютной семейственности или как её часть- кулинарное искусство :) А как жили -не тужили ,а может, и грустили в самоизоляции мои коллеги можно увидеть в дистанционном фотопроекте @ndoomco для @kinopoisk :) Моё фото сделано с помощью app. “Сlos” и рук подруги-союзницы по Краснодарскому карантину- @mikryukovanataliya 😚Оставляю ссылку в шапке профиля 😊 Кстати, мои любимые травы- кинза и зелёный базилик 🌿. Не очень-то люблю укроп. А как у вас?
Кристина Асмус рассказала о философской беседе с подругой. Концовка видео вас может очень сильно удивить!
Максим Виторган показал, на что способна Нино Нинидзе: «А что ты делаешь с собой, чтобы не есть на ночь?»
Влад Топалов умилил снимком с полуторагодовалым сыном и порассуждал о самом полезном завтраке.
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Завтракай правильно! Мясо есть нельзя. В него колют всякие гормоны для увеличения веса, а зачем мне гормоны для увеличения веса? Рыбу тоже нельзя. Она накапливает. Не знаю что, но накапливает. Еще в нее колют гормоны для увеличения фертильности. А у меня и свою некуда девать. Зачем мне еще рыбья? Помидоры нельзя – они пасленовые. Не знаю, почему, но все говорят, что вредно. Баклажаны и перцы тоже. Фрукты и ягоды нельзя – в них сахар и диабет. Особенно, нельзя вечером. За ночь весь вечерний сахар превратится в жопу. А зачем мне еще жопа, у меня-то и своя огромная уже.. Картошку нельзя, там крахмал. В рисе тоже. Макароны тоже нельзя – там крахмал и глютен. А глютен – это будущий сахар, который будущая жопа. Масло нельзя – ни оливковое, ни сливочное, ни подсолнечное. Это жир. А сливочное – еще и холестерин. Хлеб нельзя, там дрожжи. Пиво тоже. Не знаю, почему, но нельзя, чтобы дрожжи внутри тебя бродили. Яйца – жир и холестерин. Молоко – жир и гормоны для увеличения веса, которые вкололи в корову. И вообще оно предназначено для того, чтобы теленок быстрее набирал вес и становился коровой. А я не хочу становится коровой. Соки нельзя – это то же самое, что фрукты и ягоды, но без полезной клетчатки. В капусте – и обычной, и цветной, и брокколи – вещества, препятствующие усвоению йода. А у городских жителей и так кранты со щитовидками. Плохая щитовидка дает толстую жопу. Капусту нельзя. В шпинате – щавелевая кислота, которая вредит почкам. Плохие почки - отеки - лишний вес. Нет-нет-нет, никакого шпината. Огурцы! Буду есть огурцы. Про огурцы я не знаю ничего плохого. Отличных нам выходных #владтопалов #vladtopalov
Айза Анохина с любимым мужчиной, сыновьями и друзьями погуляла по Москве.
Дана Борисова отпраздновала день рождения и показала необычные розы, которые ей подарили.
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🥰🥳🌹Спасибо всем за поздравления и пожелания 💋Сегодня я была по настоящему СЧАСТЛИВА 🦋А теперь ещё немного о самых родных и близких людях ,которые сегодня были рядом 🙏Таня @tgarakhina 😍,Юра ,они руководят центром @sabai_samui 🌴,мне их подарил наш сказочный остров 🏝,очень ценю их и О ,РАДОСТЬ 👍,скоро они будут жить в соседнем доме ,это подарок 🎁 судьбы ✅Вовочка ,их сын .Полина 💕в соседней комнате ,но не на фото 😄😈 Поразил букет от Адама ,познакомились месяц назад и он прислал букет из 101 гигантской розы 🌹,с меня ростом 💋Не знаете ,что это за розы ?Что за сорт ?Я такие вижу впервые ???🥳 #данаборисова #деньрождения🎉 #ледисовершенство☂️ #довстречивэфире #люблю БЕСПОДОБНЫЕ ТОРТЫ 🎂 ЧИЗКЕЙК ,легкие и воздушные 😍только от @mr_cheesecaker 💣
Подписчики изучают отражение в стекле кабриолета Виктории Дайнеко.
Фото: Instagram/@victoriadaineko
Игорь Верник нашел архивный журнал со своими фотографиями: «Back in 1994... Разбирая старые вещи , нет-нет да и получишь новые впечатления».
Анна Семенович выходные провела продуктивно – встретилась с друзьями и побывала на рыбалке.
Кирилл Плетнев погулял с мамой и сыновьями по Санкт-Петербургу, а Анна Нетребко с сыном побывала на картинге. Звезда мировой оперной сцены гордится 11-летним Тияго, первым пришедшим к финишу.
Старшая дочь Тиграна Кеосаяна и Алены Хмельницкой под маминым руководством исполнила акробатический трюк.
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жизнь не будет прежней!! ⠀ перед вами товарищ, которая без раздумий прыгнула с парашютом и летела сквозь облака, но сделать обычную стойку на руках боялась всю жизнь как огня🙈😂 теперь хочу стоять у каждой стены без остановки (без остановки, Карл!) ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 🔥ПОБЕДИЛА🔥 ⠀ ууууу мотивэйшн в твою ленту, друг! попробуй сделать то, чего всегда боялся, даже если это на вид ерунда💃🏻 ⠀ ⠀ ⠀ PS: в конце для всеобщего увеселения представляю набор звуков и ругательств под нос, прозвучавший в течение долгих попыток
Ирина Виторган опубликовала новое видео с двухлетней дочерью Этель – девочка научилась самостоятельно прыгать на батуте.
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Наша Этелечка сегодня уже самостоятельно прыгала на батуте, без нашей помощи... Кому то покажется смешным, а нам все в радость, что получается у деток... А что ваши уже детки умеют делать, расскажите? #Детиэтосчастье #ЭммануилВиторган #ИринаВиторган #ЭтельВиторган #Счастье #Семья #Детизнаменостей #Звездныедети @emmanuil_vitorgan
Яна Рудковская продолжает генерировать контент для популярной социальной сети. На этот раз продюсер устроила танцы на шпильках на обеденном столе. Ни один стол во время съемок видео не пострадал!
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Немного пошалили с командой @tiktok_russia , пока Евгений на спортивных сборах в Кисловодске. Я бы на такой exotic experience вряд ли решилась сама )Ну , кто следующе повторит, ааааааа ?)))! Кто в теме Tik Tok , тот поймёт ) 🔥🔥🔥ps стол был накрыт тонкой и прозрачной пленкой ,не переживайте за него , прошу ) ❤️
«Любишь кататься 🏄🏻♀️ люби и саночки возить 🛷 😜🤪 с семи утра 🥱 работали на виноградниках 🍇 », – рассказала Светлана Бондарчук.
Оксана Фандера показала архивное фото дочери Лизы: ««Моя мама родила меня 1 мая 1995 года будучи плавая в море в городе Одесса. Прямо в волнах морских и родила». Лиза Я., 16 лет, сочинение для школы.
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Необязательно родиться «будучи плавая», чтобы море пропитало тебя, и наполнило-заполнило до краев юмором, хохотом, шкодностью, фантазией и иронией. Вот надо было, всё-таки, назвать тебя Одесса Янковская...😂❤️».
Телеведущая Анастасия Трегубова сделала себе и дочке одинаковые прически: «Ника захотела видеть маму по телевизору с такой прической? Как вы думаете, попробовать завтра?».
Большая семья Тимати попарилась в бане. Мама рэпера, Симона Юнусова показала небольшой фотоотчет из парной.
Сыновья Сергея Жукова Мирон и Энджел осваивают диджеинг.
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Екатерина Стриженова завидует соседке, у которой уже распустились пионы: «Рубрика «Почему у соседа лучше?» У меня только появились бутоны ,а у @galinazueva уже благоухают пионы всех сортов и цветов !!!»
А как вы провели выходные?
Фото и видео: Instagram
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