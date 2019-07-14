13-14 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

У Константина Хабенского с семьей начался отпуск. Об этом сообщила его супруга Ольга Литвинова: «Summertime. Наконец-то», - написала актриса.
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Сергей Безруков рассмешил подписчиков веселой песней. «Хотели песню?)))) Получайте. Улыбайтесь,Господа! Улыбайтесь!!!))))», - написал Сергей.
Игорь Николаев признался, что семья вдохновляет его на творчество и продемонстрировал подписчикам отрывок из новой песни про любовь.
Алена Гаврилова и Эмин Агаларов отметили годовщину со дня свадьбы.
«С годовщиной нас. Год пролетел как один день , счастливый и невероятный день! Ты моя опора и защита, пусть так будет всегда. Этот год стал знаменательным для нас , теперь наш дом наполнен детским смехом, улыбками и настоящим счастьем! Спасибо тебе за это!", - поблагодарила мужа Алена.
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина с детьми отправились отдыхать в Ялту - на машине. Алексей показал, как забит автомобиль перед отправлением в путь.
Фото: Instagram
Сергей Лазарев продолжает отдыхать с сыном Никитой в США и радовать подписчиков красивыми фотографиями.
Фото: Instagram
В семье Филиппа Киркорова прибавление: в их доме появились новые питомцы - три кролика. Артист попросил подписчиков придумать им имена.
Юлия Ковальчук отдыхает на берегу океана после съемок в шоу «Форт Боярд». Подписчикам нравится ее естественная красота и идеальная фигура.
Фото: Instagram
Виктория Дайнеко показала видео, в котором позирует в шикарном сверкающем платье. «Ну я же говорила нам было весело. платье @alinagermandesign я влюблена», - написала она.
Алика Смехова примерила образ цыганки и в шутку пообещала тем, кому надо, вернуть любимого.
Фото: Instagram
Галина Юдашкина показала своих чудо-малышей - Анатолия и Аркадия.
Фото: Instagram
Александр и Анастасия Овечкины порадовали фанатов новыми красивыми фотографиями. Хоккеиста назвали настоящим мачо, а его жену - нежной девочкой.
А чьи фото вам понравились больше?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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