13-14 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алена Гаврилова и Эмин Агаларов отметили годовщину со дня свадьбы.

«С годовщиной нас. Год пролетел как один день , счастливый и невероятный день! Ты моя опора и защита, пусть так будет всегда. Этот год стал знаменательным для нас , теперь наш дом наполнен детским смехом, улыбками и настоящим счастьем! Спасибо тебе за это!", - поблагодарила мужа Алена.