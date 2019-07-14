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13-14 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин

Фото: Instagram
О том, как знаменитости провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

У Константина Хабенского с семьей начался отпуск. Об этом сообщила его супруга Ольга Литвинова: «Summertime. Наконец-то», - написала актриса.

Константин Хабенский со старшей дочерью - 3-летней Сашей

Фото: Instagram

Сергей Безруков рассмешил подписчиков веселой песней. «Хотели песню?)))) Получайте. Улыбайтесь,Господа! Улыбайтесь!!!))))», - написал Сергей.

Игорь Николаев признался, что семья вдохновляет его на творчество и продемонстрировал подписчикам отрывок из новой песни про любовь.

Алена Гаврилова и Эмин Агаларов отметили годовщину со дня свадьбы.

«С годовщиной нас. Год пролетел как один день , счастливый и невероятный день! Ты моя опора и защита, пусть так будет всегда. Этот год стал знаменательным для нас , теперь наш дом наполнен детским смехом, улыбками и настоящим счастьем! Спасибо тебе за это!", - поблагодарила мужа Алена.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина с детьми отправились отдыхать в Ялту - на машине. Алексей показал, как забит автомобиль перед отправлением в путь.

Семья Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной

Фото: Instagram

Сергей Лазарев продолжает отдыхать с сыном Никитой в США и радовать подписчиков красивыми фотографиями.

Сергей и Никита Лазаревы

Фото: Instagram

В семье Филиппа Киркорова прибавление: в их доме появились новые питомцы - три кролика. Артист попросил подписчиков придумать им имена.

Юлия Ковальчук отдыхает на берегу океана после съемок в шоу «Форт Боярд». Подписчикам нравится ее естественная красота и идеальная фигура.

Юлия Ковальчук

Фото: Instagram

Виктория Дайнеко показала видео, в котором позирует в шикарном сверкающем платье. «Ну я же говорила нам было весело. платье @alinagermandesign я влюблена», - написала она.

Алика Смехова примерила образ цыганки и в шутку пообещала тем, кому надо, вернуть любимого.

Алика Смехова

Фото: Instagram

Галина Юдашкина показала своих чудо-малышей - Анатолия и Аркадия.

Внуки Валентина Юдашкина

Фото: Instagram

Александр и Анастасия Овечкины порадовали фанатов новыми красивыми фотографиями. Хоккеиста назвали настоящим мачо, а его жену - нежной девочкой.

А чьи фото вам понравились больше?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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