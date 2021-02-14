13-14 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева трогательно рассказала о своем комнатном растении и сравнила людей с цветами. По ее словам, у нее есть орхидея, которая всегда цветет в феврале, цветок не пахнет. По мнению исполнительницы, так и некоторые люди - «цветут не как все». Она призвала фанатов быть внимательными и принимать людей такими, какие они есть.

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