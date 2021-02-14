13-14 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: instagram.com/lera_kudenkova
Ведущий шоу «Адская кухня» Константин Ивлев в День влюбленных женился на молодой избраннице Валерии Куденковой. Недавно знаменитость рассказывал, что хочет устроить веселое торжество в казачьем стиле. Пара планирует провести праздник в марте в Тамани, на родине Валерии.
Фото: instagram.com/lera_kudenkova
Однако расписались влюбленные уже 14 февраля. Несмотря на то, что звездная пара решила не демонстрировать общественности снимки с торжества, невеста поделилась в своем Instagram фото из Дворца бракосочетания №1.
Знаменитая актриса Рената Литвинова раскрыла секрет своего резкого и неожиданного похудения. Режиссер не стала скрывать, что виной тому была болезнь. Как уточнила Литвинова, она долгое время изнуряла себя диетами (не ела ничего жирного и жареного, а также отказалась от хлеба), спортом. В итоге «мечта сбылась» иным способом - килограммы испарились на нервной почве. Рената добавила, что сильно переживала между двумя премьерами и теперь влезает в самые «худые платья».
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Елена Барановская откровенно рассказала о пережитой трагедии. Пара была вместе девять лет, пока в 2013 году спортсмен не ушел к Алисе Казьминой. Как объяснила Барановская, которая на момент разрыва была беременна третьим малышом, она с трудом пережила предательство. «Думала, что сопьюсь», - подчеркнула она.
Рэпер L'One (Леван Горозия) и его любимая узнали, что станут родителями в третий раз. О новости сообщила супруга певца Анна Гусева. Она выложила снимок в социальной сети: на фото запечатлена девушка в интересном положении. Муза российского исполнителя подписала фотографию «Любовь внутри нас».
Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева трогательно рассказала о своем комнатном растении и сравнила людей с цветами. По ее словам, у нее есть орхидея, которая всегда цветет в феврале, цветок не пахнет. По мнению исполнительницы, так и некоторые люди - «цветут не как все». Она призвала фанатов быть внимательными и принимать людей такими, какие они есть.
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
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Фото и видео: Instagram
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