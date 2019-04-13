13-14 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Хотелось бы продолжить тему погоды ..... вернулась в Москву..... снег..... СНЕГ!!!! Может меня Снежная королева прокляла? Я уверена, что если я на Мальдивы улечу-там тоже снег пойдёт!!!» — размышляет Анна Михалкова.

Кристина Асмус отмечает день рождения. «Сегодня для меня уникальный день. 14 апреля. Это день рождения одновременно у 3 моих любимых девушек. Начнём с самой главной. Моя обожаемая Супружница @asmuskristina ! Нет таких слов, которые могли бы точно описать, как я тебя люблю и что ты значишь для меня. А так как таких слов нет я просто напишу рандомные. Редис, марципан, тротуары, четырнадцать, кафе у Алика Вечеслав Ольховский, парад планет, рабочая партия Мозамбика, Ливерпуль-Челси 2:0. Короче ты поняла ))) Люблю тебя очень, ты мое все !!!» – поздравил супругу Гарик Харламов.