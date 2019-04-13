13-14 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Альбина Джанабаева рассказала о пользе ходьбы: «Ходьба для меня даже не спорт, а способ отвлечься, зарядиться.Свежий воздух и темп, в любую погоду, лучшее средство, как утром для бодрости, так и вечером, вам гарантирован спокойный и здоровый сон. Эта привычка выработалась у меня с детства, когда в любую погоду нужно было выводить своего питомца (собаку) на улицу.Тогда я поняла, что плохой погоды не бывает, и представьте себе, практически перестала болеть сезонными простудами. Так что прогулки и активная ходьба действуют укрепляюще на любой организм. Да, прохладно сегодня, но бодрит!».
Михаил Боярский со старшим внуком сходил на футбол. Главный болельщик «Зенита» попал в Instagram Александра Кержакова.
«Хотелось бы продолжить тему погоды ..... вернулась в Москву..... снег..... СНЕГ!!!! Может меня Снежная королева прокляла? Я уверена, что если я на Мальдивы улечу-там тоже снег пойдёт!!!» — размышляет Анна Михалкова.
Кристина Асмус отмечает день рождения. «Сегодня для меня уникальный день. 14 апреля. Это день рождения одновременно у 3 моих любимых девушек. Начнём с самой главной. Моя обожаемая Супружница @asmuskristina ! Нет таких слов, которые могли бы точно описать, как я тебя люблю и что ты значишь для меня. А так как таких слов нет я просто напишу рандомные. Редис, марципан, тротуары, четырнадцать, кафе у Алика Вечеслав Ольховский, парад планет, рабочая партия Мозамбика, Ливерпуль-Челси 2:0. Короче ты поняла ))) Люблю тебя очень, ты мое все !!!» – поздравил супругу Гарик Харламов.
Дмитрий Исхаков резко высказался о хейтерах Полины Гагариной.
У меня есть что сказать. Все те, кто находят удовольствие в том, чтобы написать гадость или оскорбить мою Полю @gagara1987 - жалкие ничтожества. Люди, которые что-то делают в своей жизни и чем-то увлечены, никогда не станут опускаться до уровня червей, копошащихся в собственной желчи и ненависти. Вы понятия не имеете сколько требуется усилий, воли, упрямства, труда, таланта и веры, чтобы летать несколько месяцев подряд, каждую неделю,по 20 часов в один конец, выступать одной на чужом поле, в незнакомой среде, выдавать эмоции, качество, шоу, костюмы и живой звук на мировом уровне. И когда вы давите из себя словесные экскременты и "критику", полагая себя экспертами в музыке, вы выглядите смешными и жалкими. Уймитесь. Очень много людей из разных уголков мира, снимают реакции, пишут комментарии и признаются в любви и восхищаться, и это говорит о том, что границы стираются, музыка об'единяет, Полина находит пути к сердцам и душам людей из разных культур. Зал поет в унисон с Полиной. Одна маленькая хрупкая девочка, наделенная невероятной силой и талантом, сгорая каждый раз на сцене, тащит на своих плечах все это. Без особой поддержки, наши СМИ как-то все это игнорируют, а мне думается зря. Столько ГОРДОСТИ в комментариях и тут и на YouTube от наших соотечественников со всех уголков мира буквально. Люди видят, что Поля работает на уровне самых лучших мировых звёзд, не уступая, а часто и превосходя многих и испытывают очень дефицитное сейчас чувство ГОРДОСТИ за такое представительство на международной уровне. Так что, пожалуйста, не утруждайте себя, не надо писать дерьмовые коментарии. Вам кажется, что вы таким образом возвышаетесь за счёт артиста, отводите душу, но всем глубоко насрать. Peace ✌️
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram