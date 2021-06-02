120 тысяч евро за корпоратив: гонорары Максима Галкина выросли в два раза

На первом месте по-прежнему остается Алла Пугачева, которая зарабатывает за выступление 31,5 миллиона рублей.

На втором — Земфира, которая снова начала карьеру после того, как представила публике свой новый альбом Borderline.

Ее гонорар за выступление составляет 18 миллионов рублей.

Третье место с Галкиным разделил Григорий Лепс, у которого гонорар также 11 миллионов.

Кроме того, в список самых высокооплачиваемых российских звезд, по мнению «Комсомольской правды», попали Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Николай Басков, София Ротару и Юрий Антонов.