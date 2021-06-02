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120 тысяч евро за корпоратив: гонорары Максима Галкина выросли в два раза

Стало известно, сколько стоит приглашение российских звезд для выступления на частное мероприятие или корпоратив.

Несмотря на многочисленные жалобы отечественных селебрити на то, что во время пандемии коронавируса их доходы резко сократились, назвать их бедными никак нельзя. «Комсомольская правда» опубликовала данные о гонорарах, которые требуют звезды за свои выступления.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Галкин с Аллой Пугачевой

Фото: Global Look Press

Так, стало известно, что гонорар Максима Галкина вырос и теперь составляет 120 тысяч евро, или 11 миллионов рублей.

На первом месте по-прежнему остается Алла Пугачева, которая зарабатывает за выступление 31,5 миллиона рублей.

На втором — Земфира, которая снова начала карьеру после того, как представила публике свой новый альбом Borderline.

Ее гонорар за выступление составляет 18 миллионов рублей.

Третье место с Галкиным разделил Григорий Лепс, у которого гонорар также 11 миллионов.

Кроме того, в список самых высокооплачиваемых российских звезд, по мнению «Комсомольской правды», попали Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Николай Басков, София Ротару и Юрий Антонов.

Фото: Global Look Press

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