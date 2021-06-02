120 тысяч евро за корпоратив: гонорары Максима Галкина выросли в два раза
Несмотря на многочисленные жалобы отечественных селебрити на то, что во время пандемии коронавируса их доходы резко сократились, назвать их бедными никак нельзя. «Комсомольская правда» опубликовала данные о гонорарах, которые требуют звезды за свои выступления.
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Фото: Global Look Press
Так, стало известно, что гонорар Максима Галкина вырос и теперь составляет 120 тысяч евро, или 11 миллионов рублей.
На первом месте по-прежнему остается Алла Пугачева, которая зарабатывает за выступление 31,5 миллиона рублей.
На втором — Земфира, которая снова начала карьеру после того, как представила публике свой новый альбом Borderline.
Ее гонорар за выступление составляет 18 миллионов рублей.
Третье место с Галкиным разделил Григорий Лепс, у которого гонорар также 11 миллионов.
Кроме того, в список самых высокооплачиваемых российских звезд, по мнению «Комсомольской правды», попали Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Николай Басков, София Ротару и Юрий Антонов.
Фото: Global Look Press
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