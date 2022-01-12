12 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @yulianna_karaulova
Наш январьский дайджест все больше становится похож на летний. Большинство звезд, отработав Новогодние корпоративы, улетело отдыхать в теплые страны, поэтому жарких фото в нашей галерее вы найдете достаточно. Хотя, конечно же, не все селебрити любят солнце и пляжи, кто-то, как Юлианна Караулова, предпочитают активный отдых.
Певица, как, кстати, и другая половина эстрады улетела в Куршавель. Но в отличие от Клавы Коки и Ольги Бузовой действительно проводит время на склонах.
Время с семьей проводит Кристина Орбакайте. Вместе со старшим сыном Никитой Пресняковым и дочерью Клавой они устроили концерт в 6 рук. Никита исполнял солирующую партию, а Кристина с дочкой подыгрывали.
Посвятить время семье решил и футболист Дмитрий Тарасов. Он вывез жену, страдающую от послеродовой депрессии, и детишек на Мальдивы. Анастасия Костенко поблагодарила супруга за исполнение ее мечты. На Мальдивах отдыхает сейчас и Вера Брежнева. Певица поделилась красивым видео на закате. Она прогулялась по краю бассейна.
Не отстает от коллеги и Дима Билан. Он тоже проводит свой отпуск на Мальдивах и радует поклонников фотографиями из бассейна. Дима не раз говорил, что он очень устал, этот отдых был ему определенно нужен.
Светлана Лобода, которая тоже упорно работала целый год, называет январь своим счастьем и бежит на пляж дышать океаном. Певица наслаждается отпуском, который проводит в компании дочерей.
И пока Светлана извиняется перед фолловерами за то, что постит тепло... Певец Сергей Лазарев дает жару на своих фотографиях из Доминиканы. Он похвастался идеальной формой. И признался, что обожает солнце.
В Доминикане отдыхает и Анна Хилькевич с семьей. «Прошло 5 дней с момента, как мы попали в Доминикану…и жизнь тут стала налаживаться», — написала актриса под забавной фотографией с дочерью на пальме.
Блогер и рэперша Айза Анохина проводит последние дни отпуска на Шри-Ланке и признается, что открыла для себя крем с самой сильной защитой от ультрафиолета. Она решила, что в ее возрасте, а Айзе, напомним, всего 37 лет, пора бы беречь кожу.
А вот молодая певица Люся Чеботина абсолютно беззаботно отдыхает в Дубае, вместе с женой Моргенштерна. Девушки загорают у бассейна и ходят на шопинг.
Певица Глюк'оZa похоже была не рада вернуться из отпуска и приступить к съемкам. В своем микроблоге артистка поделилась забавным видео, в котором ностальгирует по праздникам.
К работе вернулась и Тина Канделаки. Телеведущая приняла участие в промо съемке для канала «Матч ТВ!». Она поделилась фотографией с действующей чемпионкой UFC в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко.
А экс-супруга Андрея Аршавина телеведущая Юлия Барановская опубликовала снимок с подросшими детьми. Ее старший сын 17-летний Артем вырос и стал абсолютной копией отца, только с ростом юноше повезло больше.
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Фото и видео: Instagram