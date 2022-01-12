12 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наш январьский дайджест все больше становится похож на летний. Большинство звезд, отработав Новогодние корпоративы, улетело отдыхать в теплые страны, поэтому жарких фото в нашей галерее вы найдете достаточно. Хотя, конечно же, не все селебрити любят солнце и пляжи, кто-то, как Юлианна Караулова, предпочитают активный отдых.

Певица, как, кстати, и другая половина эстрады улетела в Куршавель. Но в отличие от Клавы Коки и Ольги Бузовой действительно проводит время на склонах.

Время с семьей проводит Кристина Орбакайте. Вместе со старшим сыном Никитой Пресняковым и дочерью Клавой они устроили концерт в 6 рук. Никита исполнял солирующую партию, а Кристина с дочкой подыгрывали.