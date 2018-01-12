12 января: самые интересные фото и новости из Instagram звезд
Яна Рудковская показала памятное фото с Евгением Плющенко: «Сегодня 11 лет, как на Трафальгарской площади в Лондоне мы с Женей @plushenkoofficial познакомились, Женя представлял на Фестивале «Русская зима» заявку на проведение в Сочи Олимпийских игр в 2014-м, а Дима @bilanofficial выступал там, никто тогда не верил, что в Сочи пройдут Олимпийские игры и в наш долгосрочный творческий союз с Димой. На следущий год Дима с Женей выиграют Конкурс «Евровидение 2008» — единственные в русской истории, а Женя поучаствует еще в 2 Олимпиадах и завоюет еще 2 олимпийские медали для России, тем самым став единственным фигуристом с 1932 года, обладателем 4 олимпийских наград и вторым в мировой истории)) Вот так бывает ))) #вопрекивсему фото сделано после 15 минут нашего знакомства ) 12 января 2007 года»
Певица Жасмин продолжает наслаждаться океаном. Наталья Ионова в купальнике задумалась о вечном на Гоа: «Я вот тут задумалась — счастье это конечная станция или все-таки путешествие?!! Для меня скорее всего второе. Нет смысла идти к цели и при этом не получать удовольствие от процесса». Ей вторит Ирина Хакамада в мини: «Наслаждайтесь (активно!) каждым мгновением, проведенным вне вашей деловой реализации и быта. Жизнь станет красочной, карьера — вдохновенной, а решения — креативными. Иногда минутный кайф способен связать все ваши ручьи в единый поток».
Светлана Пермякова с дочкой передали привет из Испании. Мама Тимати показала, как отдыхает ее внучка:
Медовый месяц Алены Водонаевой достиг кульминации: она поселилась на «идеальном Бали». Там они проведут все оставшиеся дни. «Пока у меня нет слов. Я наслаждаюсь раем», — сообщила Алена.
Елена Летучая показала, как она отдыхает в Сочи:
Нюша парится в бане:
Дочка певицы Славы рассказала, как ей сделал комплимент сам Джастин Бибер:
Анна Хилькевич гордится дочкой: «Арианна в эту поездку просто герой! Поспав за ночь всего часиков 5, выдержав всю дорогу и остальные нюансы путешествия, продолжает веселиться и веселить нас))) мой маленький оптимист. С чего я начала делать вывод, что отдых с 2-летним ребенком очень даже может быть #нянинет».
Беременная Елена Исинбаева покорила новую высоту: «Думала, не поднимусь, а нет, с остановкой дошла до верха... Кончено, можно было бы лестницу обойти, но как говорит мой муж, это была бы не я... »
Максим Галкин записал первое видео из спортзала в этом году:
Виктория Лопырева станцевала с медведем:
А Ольга Серябкина показала, как занимается творчеством: «Я говорила, что работаю над новым сборником стихов, но еще ничего не выкладывала... он очень будет отличаться от первой книги, хотя свою главную идею я не буду спойлерить!!!»
Фото: instagram