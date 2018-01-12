О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Яна Рудковская показала памятное фото с Евгением Плющенко: «Сегодня 11 лет, как на Трафальгарской площади в Лондоне мы с Женей @plushenkoofficial познакомились, Женя представлял на Фестивале «Русская зима» заявку на проведение в Сочи Олимпийских игр в 2014-м, а Дима @bilanofficial выступал там, никто тогда не верил, что в Сочи пройдут Олимпийские игры и в наш долгосрочный творческий союз с Димой. На следущий год Дима с Женей выиграют Конкурс «Евровидение 2008» — единственные в русской истории, а Женя поучаствует еще в 2 Олимпиадах и завоюет еще 2 олимпийские медали для России, тем самым став единственным фигуристом с 1932 года, обладателем 4 олимпийских наград и вторым в мировой истории)) Вот так бывает ))) #вопрекивсему фото сделано после 15 минут нашего знакомства ) 12 января 2007 года»

Певица Жасмин продолжает наслаждаться океаном. Наталья Ионова в купальнике задумалась о вечном на Гоа: «Я вот тут задумалась — счастье это конечная станция или все-таки путешествие?!! Для меня скорее всего второе. Нет смысла идти к цели и при этом не получать удовольствие от процесса». Ей вторит Ирина Хакамада в мини: «Наслаждайтесь (активно!) каждым мгновением, проведенным вне вашей деловой реализации и быта. Жизнь станет красочной, карьера — вдохновенной, а решения — креативными. Иногда минутный кайф способен связать все ваши ручьи в единый поток».

Светлана Пермякова с дочкой передали привет из Испании. Мама Тимати показала, как отдыхает ее внучка: