12 сентября: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Любовь Успенская наслаждается последними днями, когда ее друг еще холост. «Прощай мой холостой дружок Николай Басков, надеюсь, прощай не надолго», — не может надышаться звезда. Нюша призналась в симпатиях к Виктории Лопыревой:
Ани Лорак столкнулась с Ириной Аллегровой: «Приятная встреча в гримерке с великой женщиной и прекрасным человеком Ириной Аллегровой. Еще раз, спасибо за теплые слова — это взаимно». А Кети Топурия показала черно-белый дуэт с Алсу.
Лайма Вайкуле исполнила танец живота:
Рената Литвинова гуляет по крышам. Максим Галкин тоже ловит последние дни лета: «Доверили вывезти на море Главную Собаку...»
Ксения Бородина опубликовала нежное фото с дочкой. Ольга Кабо отдыхает с сыном: «Проездом в Анапе Джони Депп! Как Вам наша пиратская троица!»
Ксения Собчак восхитилась новым типом турецких курортов: «Было ХО РО ШО !!!!! Детское ощущение счастья пионерлагеря на выезде! И совсем другая,люксовая Турция ,которую мы и не знали. Прекрасная Йога,ОгромныйХаммам, Собственный Аквапарк,Вкусный Люля-Кебаб и Батлер с Айпэдом ,который выполняет твои любые пожелания в вотсап группе:))) И идеальное море-давно такого не видела». А Лера Кудрявцева показала, как в Сочи борется со своими фобиями:
Сергей Лазарев поделился приколной находкой:
Внезапно! ) во время посещения музея СССР ! Подробности у меня в сторис.... в прямом эфире!)
Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)
Фото: instagram.com