Николай Басков прощается с холостой жизнью, Лера Кудрявцева борется со страхами — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Любовь Успенская наслаждается последними днями, когда ее друг еще холост. «Прощай мой холостой дружок Николай Басков, надеюсь, прощай не надолго», — не может надышаться звезда. Нюша призналась в симпатиях к Виктории Лопыревой:

Ани Лорак столкнулась с Ириной Аллегровой: «Приятная встреча в гримерке с великой женщиной и прекрасным человеком Ириной Аллегровой. Еще раз, спасибо за теплые слова — это взаимно». А Кети Топурия показала черно-белый дуэт с Алсу.

Ксения Бородина опубликовала нежное фото с дочкой. Ольга Кабо отдыхает с сыном: «Проездом в Анапе Джони Депп! Как Вам наша пиратская троица!»

Ксения Собчак восхитилась новым типом турецких курортов: «Было ХО РО ШО !!!!! Детское ощущение счастья пионерлагеря на выезде! И совсем другая,люксовая Турция ,которую мы и не знали. Прекрасная Йога,ОгромныйХаммам, Собственный Аквапарк,Вкусный Люля-Кебаб и Батлер с Айпэдом ,который выполняет твои любые пожелания в вотсап группе:))) И идеальное море-давно такого не видела». А Лера Кудрявцева показала, как в Сочи борется со своими фобиями: