12 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич отправилась в путешествие с детьми: «Хорошо, что сосед доброжелательный, приветливый и симпатичный — сделал нам традиционное фото начала путешествия».
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поделились семейным видео: «Команда синхронистов: Игорь, Юля и Вероника! Семейный синхрон, он трудный самый».
Дарья Мороз поделилась архивной семейной фотографией: «Скучаю».
Юлия Меньшова похвасталась стильным нарядом: «Немного шика. Как хорошо, что есть на свете профессия — стилист. Оденут тебя с иголочки, и ты — ну давай чувствовать себя феей. Но "помни, ровно в 12 часов карета превратится в тыкву". И, знаете, это — огромное облегчение, прямо отлично. Надеваешь джинсы, кроссовки и бегом... в обычную жизнь. Потому что быть круглосуточно феей — я бы точно не смогла. Дарить свою несказанную красоту людям... Труднее работы я не знаю».
Мария Погребняк поделилась мыслями о спорте: «С тренером все-таки другое дело! Не схалтуришь!»
Виктория Дайнеко продемонстрировала стройную фигуру: «На фото — девушка которая родила ребенка меньше чем 2 месяца назад. Хотела сказать, что никогда не была такой стройной и не чувствовала себя такой сексуальной, как после появления на свет дочери. Такое ощущение, что "до" было все абсолютным ребячеством».
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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