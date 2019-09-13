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12 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Анны Хилькевич

О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Анна Хилькевич отправилась в путешествие с детьми: «Хорошо, что сосед доброжелательный, приветливый и симпатичный — сделал нам традиционное фото начала путешествия».

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поделились семейным видео: «Команда синхронистов: Игорь, Юля и Вероника! Семейный синхрон, он трудный самый».

Дарья Мороз поделилась архивной семейной фотографией: «Скучаю».

Юлия Меньшова похвасталась стильным нарядом: «Немного шика. Как хорошо, что есть на свете профессия — стилист. Оденут тебя с иголочки, и ты — ну давай чувствовать себя феей. Но "помни, ровно в 12 часов карета превратится в тыкву". И, знаете, это — огромное облегчение, прямо отлично. Надеваешь джинсы, кроссовки и бегом... в обычную жизнь. Потому что быть круглосуточно феей — я бы точно не смогла. Дарить свою несказанную красоту людям... Труднее работы я не знаю».

Мария Погребняк поделилась мыслями о спорте: «С тренером все-таки другое дело! Не схалтуришь!»

Виктория Дайнеко продемонстрировала стройную фигуру: «На фото — девушка которая родила ребенка меньше чем 2 месяца назад. Хотела сказать, что никогда не была такой стройной и не чувствовала себя такой сексуальной, как после появления на свет дочери. Такое ощущение, что "до" было все абсолютным ребячеством».

Максим Галкин показал горячее фото: «Я, если что, в плавках».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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