12 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич отправилась в путешествие с детьми: «Хорошо, что сосед доброжелательный, приветливый и симпатичный — сделал нам традиционное фото начала путешествия».

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поделились семейным видео: «Команда синхронистов: Игорь, Юля и Вероника! Семейный синхрон, он трудный самый».