12 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Любовь Толкалина путешествует: «Олени ушли в Тундру... на подножный корм.... эх... так хотелось их потискать... буду и я на подножном корму...»
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Дети - удивительно мудрые маленькие люди, иногда они говорят такие глубокие вещи, что взрослым впору записывать! У нас есть записи изречений Феди и Лизы, прочтем им, когда вырастут. А вы записываете за детьми? А как ваше утро начинается ? Children are amazingly wise little people who sometimes say things so deep and intelligent that adults can’t help but write them down! We regularly write down Fedya’s and Liza’a wise sayings that we’ll read to them when they grow up. Do you write down your children’s “aphorisms”? #oksanafedorova#missuniverse#радость#любовь#отдых#Russia#beautiful#happy#moscow#art#fedorova#oksana#миссвселенная#мисс#вселенная#вселеннаядобра#tv#телевидение#ofera#beauty#красота#designer#singer#fond#спешитеделатьдобро#
Кэтрин Зета-Джонс тоже поделилась видеороликом:
Бывшая невеста Димы Билана модель Лена Кулецкая показала неидеальное тело: «Like Mother Like Daughter. С Никой мы теперь и фигурами совпадаем. На фото- 10 дней после родов, но и сейчас, неделю спустя, картина примерно та же. Девочки, я в шоке от количества вопросов серии -Как худеете,-каким спортом занялись, -какая диета, -на какие процедуры записались и тд и тд.. Все понимаю, мы все спим и видим, как выходим из роддома в своих добеременных параметрах, но так не бывает! (Те, у кого бывает- тссс, вы- ведьмы! Что за обсессия "быстро вернуть форму?!" Я родила 2.5 недели назад! Ни о каком спорте, диетах, процедурах и салонах и речи пока нет. Тем более, когда оба ребенка- малыши, требующие постоянного присутствия и внимания. Поэтому я и решилась на "walk of shame” с этим неидеальным фото, хотя прекрасно понимаю, что сми сейчас растащат его на "сенсации о толстой модели". Девочки, хватит придумывать себе комплексы по поводу пост родовой фигуры. Это НОРМАЛЬНО, что телу нужно время. Разумеется, и меня все это ждет- и спорт и пп- оставлять себе эти 10 лишних кг вообще не планирую. Да, с первыми родами я очень быстро сама вернулась в свой вес, и, наверное, поэтому вы ждете от меня какого-то чудо совета ) Но его нет 🤷🏼♀️ Во второй раз, говорят, и худеешь сложнее, и набрала я больше- 20 кг. 10 ушли, 10тью займемся позже) Как только появится какая-то система, буду делиться, обещаю. Пока же секретов «Как» нет. А есть непреодолимая тяга - выпить чаю и схомячить что-нибудь сладенькое. ГВ - оно такое, коварное».
Фото и видео: instagram