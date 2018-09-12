12 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Любовь Толкалина путешествует: «Олени ушли в Тундру... на подножный корм.... эх... так хотелось их потискать... буду и я на подножном корму...»

Актриса и экс-депутат Государственной Думы Мария Кожевникова удивила поклонников: «Решила отказаться от мяса... уже две недели. У кого есть опыт делитесь! Больше всего буду скучать по копченой колбаске», — поделилась она.

Юлия Снигирь пожаловалась на зависимость: «-Юль, там вообще-то было красиво)) -Где? Скоро соберется огромная коллекция моих фотографий с телефоном #гаджетозависимость».

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Анфиса Чехова отправила своего Солика к папе. Теперь мама скучает, демонстрируя фото и виео с участием мальчика.

«Я - это ты, ты - это я»: Кристина Асмус показала милое фото с дочкой.

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