12 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дмитрий Маликов удивил фанатов фотографией из McDonald's: «Иногда полезно поменять профессию..)»
Алена Свиридова показала фото в необычном образе: «Русалка на ветвях сидит) вспомнился проект #триаккорда. И премьера песни #травушка. Спасибо всем, кто работал на проекте и всем участникам) Я получила большое удовольствие)»
Сергей Жуков поделился рецептом маминой шарлотки:
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Удивительно, но сегодня я решил поделиться с вами кулинарным рецептом! Той самой Шарлотки, которую пекла моя мама. Той самой шарлотки, которую можно приготовить всего за 30-40 минут и которую так обожают наши дети:) Не знаю, в чём её секрет: то ли в том, что в детстве всё было вкуснее, то ли мама добавляла в неё пятый элемент - свою любовь!;)) Сохраняйте, пригодится. Я частенько балую свою семью этим пирогом из детства, а Регина @burdregina спец по пирогу с черешней:) ⠀⠀⠀⠀ Итак, рецепт! Яблоки — честно? Не знаю сколько, на глаз и на вкус;) Штук 8 хватит. Яйца — 4 шт. Мука — 1 стакан Сахар — 1 стакан Сода — 0,5 ч/л Соль — 1 щепотка Масло сливочное — 20 г ⠀⠀⠀⠀ Яйца взбиваем с сахаром, солью, содой, добавляем просеянную муку. Перемешиваем до состояния сметаны. Яблоки чистим от кожуры и семян, режем дольками. Если яблоки твёрдые, режем потоньше. Если мягкие — можно потолще. Форму смазываем маслом. Красиво выкладываем яблоки и заливаем тестом. Немного перетряхиваем, чтобы тесто затекло равномерно. Выпекаем в разогретой до 180°С духовке ~ 50 минут. Все! Наслаждайтесь! Вкусно, быстро, красиво! А как вы печёте Шарлотку?#zhukovfamily #сергейжуков
Криштиану Роналду показал подросших детей и невесту в костюме Минни-Маус.
Юлия Барановская рассказала о семейной традиции: «Наконец вернулась из поездки домой! В наш вечерний ритуал собрались всей семьей у мамы в кровати, послушать мамины истории и посмотреть видео из Кореи». Екатерина Андреева показала одно из них:
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Безумству храбрых поем мы песню.Вот пошли мы с @baranovskaya_tv на рынок и...,ну вот зачем пробовать привычное😜? Решили вдарить по хитиновым панцирям тутового шелкопряда .В нем больше белка и аминокислот ,чем во многих продуктах.И точно шелкопряд полезнее чем поп-корн,кока-кола ,сахар и консервы.Вместе с нами вечернюю трапезу разделили корейцы,для которых это-деликатес,они его любят и радовались ,что мы решили это попробовать и давали советы Вывод-не бойтесь пробовать новое-лучше сделать и пожалеть ,чем не сделать и пожалеть😂 #еда #вкусно #рынок #нямням #вкусняшка #мирдолжензнатьчтояем #вкусняшки #freshfood #market #food #gourmet #foodlover #cuisine #gastronomy #яемвсемнемало #kateproductionпредставляет #снамиопасноноинтересно
Симона Юнусова показала, как дочь Тимати наслаждается осенью.
Юлия Проскурякова поделилась фотографиями с дня рождения дочери.
Николай Басков поздравил Жасмин нежным селфи: «Моя дорогая @jasmin от всего сердца поздравляю тебя с Днем Рождения !!! Желаю тебе всегда быть такой же красивой, любимой, желанной, нежной и одухотворенной своей семьей, поклонниками и прекрасным творчеством. С любовью и навсегда твой друг и партнер».
«Семья — это самое большое богатство, которое может быть у человека», — написала именинница.
Фото и видео: instagram