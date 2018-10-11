12 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Николай Басков поздравил Жасмин нежным селфи: «Моя дорогая @jasmin от всего сердца поздравляю тебя с Днем Рождения !!! Желаю тебе всегда быть такой же красивой, любимой, желанной, нежной и одухотворенной своей семьей, поклонниками и прекрасным творчеством. С любовью и навсегда твой друг и партнер».

«Семья — это самое большое богатство, которое может быть у человека», — написала именинница.