12 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алена Шишкова отправилась на отдых и проводит время в Египте вместе со своей мамой.

Лиза Арзамасова опубликовала дерзкий кадр из осенней фотосессии – в мини и на шпильках актриса лежит в листьях.

«Такая осень располагает к хулиганству», – написала она.

Олеся Судзиловская продолжает вдохновлять своих поклонников на упорную работу в зале и публикует кадр с тренировки в огненном спортивном костюме.

Юлия Снигирь опубликовала трогательное фото с сыном, который активно осваивает смартфон с помощью заботливой мамы. Фотографией с сыном поделилась и Екатерина Скулкина - мальчику исполнилось 13 лет.