12 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @olesya_sudzilovskaya
Алена Шишкова отправилась на отдых и проводит время в Египте вместе со своей мамой.
Лиза Арзамасова опубликовала дерзкий кадр из осенней фотосессии – в мини и на шпильках актриса лежит в листьях.
«Такая осень располагает к хулиганству», – написала она.
Олеся Судзиловская продолжает вдохновлять своих поклонников на упорную работу в зале и публикует кадр с тренировки в огненном спортивном костюме.
Юлия Снигирь опубликовала трогательное фото с сыном, который активно осваивает смартфон с помощью заботливой мамы. Фотографией с сыном поделилась и Екатерина Скулкина - мальчику исполнилось 13 лет.
Дарья Мельникова и Лиза Арзамасова устроили кривляния на катке на тренировке «Ледникового периода» и позабавили поклонников.
Сергей Безруков поделился атмосферным «дорожным» селфи – актер снова направляется на гастроли на поезде.
Хлоя Кардашьян выложила трогательное фото с мамой Крис Дженнер: «Обожаю эту женщину».
Ксения Бородина пожаловалась, что не успела осуществить самую популярную осеннюю фотосессию в листьях и заменила ее традиционным селфи в зеркале.
Кристина Асмус при участии дочери Насти опубликовала, как выглядит настоящая жизнь и жизнь в Instagram.
Светлана Ходченкова похвасталась великолепным прессом. А Анна Михалкова поделилась забавным кадром в стильных очках.
Фото: Instagram Алены Шишковой, Лизы Арзамасовой, Хлои Кардашьян, Ксении Бородиной, Олеси Судзиловской, Юлии Чснигирь, Сергея Безрукова, Светланы Ходченковой, Анны Михалковой, Кристины Асмус