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12 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Олегся Судзиловская

Фото: @olesya_sudzilovskaya

Алена Шишкова отправилась на отдых и проводит время в Египте вместе со своей мамой.

Лиза Арзамасова опубликовала дерзкий кадр из осенней фотосессии – в мини и на шпильках актриса лежит в листьях.

«Такая осень располагает к хулиганству», – написала она.

Олеся Судзиловская продолжает вдохновлять своих поклонников на упорную работу в зале и публикует кадр с тренировки в огненном спортивном костюме.

Юлия Снигирь опубликовала трогательное фото с сыном, который активно осваивает смартфон с помощью заботливой мамы. Фотографией с сыном поделилась и Екатерина Скулкина - мальчику исполнилось 13 лет.

Дарья Мельникова и Лиза Арзамасова устроили кривляния на катке на тренировке «Ледникового периода» и позабавили поклонников.

Сергей Безруков поделился атмосферным «дорожным» селфи – актер снова направляется на гастроли на поезде.

Хлоя Кардашьян выложила трогательное фото с мамой Крис Дженнер: «Обожаю эту женщину».

Ксения Бородина пожаловалась, что не успела осуществить самую популярную осеннюю фотосессию в листьях и заменила ее традиционным селфи в зеркале.

Кристина Асмус при участии дочери Насти опубликовала, как выглядит настоящая жизнь и жизнь в Instagram.

Светлана Ходченкова похвасталась великолепным прессом. А Анна Михалкова поделилась забавным кадром в стильных очках.

Фото: Instagram Алены Шишковой, Лизы Арзамасовой, Хлои Кардашьян, Ксении Бородиной, Олеси Судзиловской, Юлии Чснигирь, Сергея Безрукова, Светланы Ходченковой, Анны Михалковой, Кристины Асмус