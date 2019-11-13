12 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мама Тимати поделилась фотографиями сына с детьми: «Это чувство трудно выразить словами, когда ты наблюдаешь за тем, как твой ребенок становится родителем! Пять лет назад появилась девочка, теперь маленький мальчик, но самое удивительное, что родился Папа!!! Я знаю, что он всегда будет защитой и опорой для своих детей, а дети будут отвечать ему уважением и любовью».

Анастасия Решетова пропагандирует грудное вскармливание: «Мамочки которые отказываются от грудного вскармливания, я искренне вас не понимаю )) Я конечно сама сначала боялась что этот процесс будет доставлять дискомфорт, но когда впервые покормила сыночка, то сразу поняла что ни за что не буду лишать нас такого удовольствия».

Мария Погребняк показала семейное фото и дала совет подписчицам: «ЩАС я тебя поцелую. Очень важно чтобы дети видели как мама с папой любят друг друга! Как важно, когда в семье между родителями царит любовь, понимание, взаимная поддержка, поскольку дети, как правило, копируют поведение родителей и выстраивают свои будущие отношения в семье по образу и подобию. Никогда нельзя выяснять отношения при детях, только наедине! Если обстановка наколенная, то острые моменты переведите в шутку! У вас будет время потом все выяснить между собой».

«Все в сборе)) впереди насыщенные две недели», — предвкушает Настасья Овечкина (Шубская).

Ксения Алферова поделилась своими достижениями: «Буду своими скромными достижениями хвалиться!) Тут вся сложность для меня в том, что руку очень больно. Обещает тренер, что привыкнет скоро! Не спрашивайте меня зачем мне это нужно. Понятие не имею! Я люблю всему новому учиться. Пришла, попробовала, осталась».