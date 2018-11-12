12 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Полина Гагарина с мужем поделились забавной фотографией: «Несбывшиеся мечты о балете». Наталья Подольская показала фото брата: «Сегодня твой 19й день рождения, мой любимый родной младший брат @a.podolskiy_ ! Я тебя очень люблю и хочу , чтоб ты всего добился о чем мечтаешь! И ещё я желаю тебе быть счастливым. !!!! Мое солнце».

Юлия Барановская рассказала о досуге с детьми: «После школы и работы встретились в театре "Современник". Всем отличного вечера. А мы смотрим "Не покидай свою планету"». Юлия Началова показала старое фото с дочкой: «Есть фото из разряда «любимое» Всем хорошего дня, одевайтесь по теплее) и по чаще обнимайте своих детей»..

Катя Лель тоже побывала в театре: «Мои любимые Эммануил и Ирина Виторган на спектакле о великой Л.М. Гурченко, у которой сегодня День рождения!»

Филипп Киркоров почтил память легендарной актрисы.