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12 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Юлии Началовой

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Как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Полина Гагарина с мужем поделились забавной фотографией: «Несбывшиеся мечты о балете». Наталья Подольская показала фото брата: «Сегодня твой 19й день рождения, мой любимый родной младший брат @a.podolskiy_ ! Я тебя очень люблю и хочу , чтоб ты всего добился о чем мечтаешь! И ещё я желаю тебе быть счастливым. !!!! Мое солнце».

Юлия Барановская рассказала о досуге с детьми: «После школы и работы встретились в театре "Современник". Всем отличного вечера. А мы смотрим "Не покидай свою планету"». Юлия Началова показала старое фото с дочкой: «Есть фото из разряда «любимое» Всем хорошего дня, одевайтесь по теплее) и по чаще обнимайте своих детей»..

Катя Лель тоже побывала в театре: «Мои любимые Эммануил и Ирина Виторган на спектакле о великой Л.М. Гурченко, у которой сегодня День рождения!»

Филипп Киркоров почтил память легендарной актрисы.

Дарья Мороз гордится своей девочкой: «Пусть сегодня не выиграли, зато впервые бились до конца».

Симона Юнусова поздравила маму своей внучки, бывшую жену Тимати:

Новая девушка Тимати, модель Анастасия Решетова, поздравила папу и показала старое фото: «Начало 2000-х) С днем рождения , Папочка наш».

Лиза Пескова провела время с папой: «Вчера, 11 ноября 2018, по случаю празднования 100-летия с окончания Первой Мировой войны в Париж прибыло более 70 глав государств и правительств! Возле Триумфальной арки, под сводами которой погребены останки Неизвестного Солдата, лидеры почтили память погибших, а также приняли участие в открытии Первого Парижского форума Мира. Историческое событие и важная дата для каждого из нас!»

Надежда Михалкова показала трогательное фото: «Вот так и учим английский!»

Анна Нетребко поделилась осенними рецептами:

Светлана Бондарчук пожелала подписчикам хороших снов под фото с любимой собакой.

Фото и видео: instagram

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