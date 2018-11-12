12 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Полина Гагарина с мужем поделились забавной фотографией: «Несбывшиеся мечты о балете». Наталья Подольская показала фото брата: «Сегодня твой 19й день рождения, мой любимый родной младший брат @a.podolskiy_ ! Я тебя очень люблю и хочу , чтоб ты всего добился о чем мечтаешь! И ещё я желаю тебе быть счастливым. !!!! Мое солнце».
Юлия Барановская рассказала о досуге с детьми: «После школы и работы встретились в театре "Современник". Всем отличного вечера. А мы смотрим "Не покидай свою планету"». Юлия Началова показала старое фото с дочкой: «Есть фото из разряда «любимое» Всем хорошего дня, одевайтесь по теплее) и по чаще обнимайте своих детей»..
Катя Лель тоже побывала в театре: «Мои любимые Эммануил и Ирина Виторган на спектакле о великой Л.М. Гурченко, у которой сегодня День рождения!»
Филипп Киркоров почтил память легендарной актрисы.
Дарья Мороз гордится своей девочкой: «Пусть сегодня не выиграли, зато впервые бились до конца».
Симона Юнусова поздравила маму своей внучки, бывшую жену Тимати:
Новая девушка Тимати, модель Анастасия Решетова, поздравила папу и показала старое фото: «Начало 2000-х) С днем рождения , Папочка наш».
Лиза Пескова провела время с папой: «Вчера, 11 ноября 2018, по случаю празднования 100-летия с окончания Первой Мировой войны в Париж прибыло более 70 глав государств и правительств! Возле Триумфальной арки, под сводами которой погребены останки Неизвестного Солдата, лидеры почтили память погибших, а также приняли участие в открытии Первого Парижского форума Мира. Историческое событие и важная дата для каждого из нас!»
Надежда Михалкова показала трогательное фото: «Вот так и учим английский!»
Анна Нетребко поделилась осенними рецептами:
Осенний легкий перекус🤗 Тертые свежая морковь, яблоко и фенхель, жареные грецкие орехи и вяленое мясо, можно бекон или тонко нарезанную салями. Приправить лимоном и оливковым маслом. Все🤗 Autumn snack - fresh carrot, Appel and fennel , pan fried walnuts, and Parma ham ore something like salami . Add lemon and olive olio 🤗👍🏻
Для тех кто считает калории - Кубанский борщь🤗 Ингридиенты- говядина на кости, картофель, морковь, болгарский перец, лук, чеснок, фасоль, свекла,томатная паста, консервированные томаты, корень Пастернака, сельдерей и капуста. Можно ложку аджики и перец Чили. Подавать со сметаной. И пусть жизнь будет прекрасной!🤗 Borsht from Krasnodar ! Когда то помидоры были хорошие и не требовалось класть соленые, но увы, теперь помидоры напоминают вкус травы... и цвет тоже
Светлана Бондарчук пожелала подписчикам хороших снов под фото с любимой собакой.
Фото и видео: instagram