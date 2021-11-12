12 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Еще одна претендентка на модельную карьеру – Аня, дочь Юлии Савичевой.

«Кажется, Аня растет настоящей гламурной леди», – пишет певица.

А дочери Хлои Кардашьян исполняется 5 лет – девочка отметила свой день рождения в стиле Барби. И, кажется, осталась в полном восторге! А Наталья Подольская показала главное фото с отдыха. Младший сын певицы Иван «контролирует весь берег» и держит в тонусе родителей.

Екатерина Волкова наглядно продемонстрировала, что не стоит стесняться неудачных кадроя, и выложила «143 фотографии, которые не получились». Поклонники оценили!

Анна Заворотнюк продолжает свое путешествие по красивейшим местам, и поделилась с поклонниками кадрами на фоне дворца принцессы Сиси.

Наталья Водянова сегодня поделилась с поклонниками большим горем, которое произошло в ее семье – умерла ее любимая бабушка. Скончалась она в окружении близких людей – и супермодель поделилась кадрами последних дней ее жизни.