12 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @annakhilkevich
Внучка Валерии, кажется, уже прекрасно осознает свой статус медийной персоны. Певица поделилась стильной фотосессией с малышкой Селин, которая, кажется, готовится превзойти лучших моделей мира.
Еще одна претендентка на модельную карьеру – Аня, дочь Юлии Савичевой.
«Кажется, Аня растет настоящей гламурной леди», – пишет певица.
А дочери Хлои Кардашьян исполняется 5 лет – девочка отметила свой день рождения в стиле Барби. И, кажется, осталась в полном восторге! А Наталья Подольская показала главное фото с отдыха. Младший сын певицы Иван «контролирует весь берег» и держит в тонусе родителей.
Екатерина Волкова наглядно продемонстрировала, что не стоит стесняться неудачных кадроя, и выложила «143 фотографии, которые не получились». Поклонники оценили!
Анна Заворотнюк продолжает свое путешествие по красивейшим местам, и поделилась с поклонниками кадрами на фоне дворца принцессы Сиси.
Наталья Водянова сегодня поделилась с поклонниками большим горем, которое произошло в ее семье – умерла ее любимая бабушка. Скончалась она в окружении близких людей – и супермодель поделилась кадрами последних дней ее жизни.
Максим Галкин и его сын Гарри обсуждают животрепещущий вопрос. Каникулы кончаются и скоро надо идти в школу. Максим завидует, а Гарри совсем не против, чтобы папа отправился вместо него – он предпочтет поспать.
У Анны Хилькевич новый член семьи! Актриса успела устроить с малышом мини-фотосессисию и представить его своим поклонникам.
Оксана Самойлова демонстрирует идиллию со своим супругом Джиганом – пара вместе с детьми и обслуживающим персоналом проводит время в самом настоящем раю – на необитаемом острове.
Катя Варнава в самый разгар ноябрьской непогоды улетела в удачную командировку в тепло. Теперь актрисе предстоит непростая задача – вернуться в холодную столицу.
Мирослава Карпович после успешного возвращения в кино – ранее вышел первый за долгое время фильм с ней в главной роли – упорно работает и передает привет поклонникам забавным взъерошенным селфи.
Глюкоза тоже постит срочное селфи на бегу – певица сделала фото в пути перед полетом и похвасталась идеальной красной помадой.
Молодая мамочка Лиза Арзамасова тоже вся в работе. Пока поклонники удивляются, как актриса все успевает – и заботиться о малыше, и играть на сцене театра, да еще и поддерживать любимого супруга в его проектах, Лиза прямо из лифта благодарит зрителей за поддержку на спектакле.
Фото: Instagram Лизы Арзамасовой, Валерии, Максима Галкина, Мирославы Карпович, Кати Варнавы, Анны Хилькевич, Оксаны Самойловой, Глюкозы, Хлои Кардашьян, Натальи Водяновой