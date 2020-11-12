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12 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Криштиану Роналду

Фото: www.instagram.com/georginagio/

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес отметили 3-летие дочери Аланы. Модель показала трогательное фото с малышкой на руках, а отец — опубликовал фото любимой именинницы.

Максим Галкин опубликовал в Instagram селфи из личного лифта, и снимок рассмешил поклонников телеведущего, они рассмотрели на фото рога.

Многодетная мать телеведущая Ольга Ушакова опубликовала трогательное фото с младшей дочкой и рассказала о том, какой она родитель. «Осторожно, при просмотре возможно перенапряжение! Как же хочется помочь, подтолкнуть, порешать все проблемы и спрятать под крылом. Но, сцепив зубы, держусь, чтобы гусеничка превратилась в бабочку», — прокомментировала она ролик.

Режиссер Резо Гигинеишвили поздравил сестру с днем рождения и показал фото с ней. «Любимая сестра, с днем рождения! Трудно описать словами, что я чувствую и как я тебе благодарен! Never never never give up!», — написал он в социальной сети.

Ксения Собчак продолжает дразнить подписчиков видео из завершившегося отдыха в Дубае.

Маргарита Грачева, которой неадекватный экс-супруг отрубил руки, отметила день рождения. И в честь своего праздника она устроила яркую «карамельную» фотосессию.

Алена Хмельницкая опубликовала фото с известной телеведущей и астрологом Тамарой Глобой, которую встретила на мероприятии.

Сергей Безруков показал, как проводит погожие деньки в саду с маленькими детьми Машей и Степаном.

Телеведущая Аврора разместила в своем блоге живописные снимки из турецкой Каппадокии.

Катерина Шпица предстала в необычном образе — в темном парике, косынке и больших очках, но поклонники все равно сразу узнали ее.

Денис Клявер показал фото с мамой и признался ей в чувствах, поставив рядом со снимком сердечко.

Ирина Пегова порадовалась, что приступает к репетиции нового номера доя шоу «Ледниковый период».

Дарья Повереннова показала милое фото из своего детства — с бабушкой, которая занималась ее воспитанием, пока родители ездили по гастролям.

В Instagram группы «Фабрика» появилось новое фото красавиц-солисток.

Фото и видео: Instagram группы «Фабрика», Дарьи Поверенновой, Ирины Пеговой, Катерины Шпицы, Дениса Клявера, телеведущей Авроры, Сергея Безрукова, Алены Хмельницкой, Маргариты Грачевой, Ксении Собчак, Резо Гигинеишвили, Ольги Ушаковой, Максима Галкина, Криштиано Роналдо и Джорджины Родригез

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