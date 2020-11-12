12 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/georginagio/
Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес отметили 3-летие дочери Аланы. Модель показала трогательное фото с малышкой на руках, а отец — опубликовал фото любимой именинницы.
Максим Галкин опубликовал в Instagram селфи из личного лифта, и снимок рассмешил поклонников телеведущего, они рассмотрели на фото рога.
Многодетная мать телеведущая Ольга Ушакова опубликовала трогательное фото с младшей дочкой и рассказала о том, какой она родитель. «Осторожно, при просмотре возможно перенапряжение! Как же хочется помочь, подтолкнуть, порешать все проблемы и спрятать под крылом. Но, сцепив зубы, держусь, чтобы гусеничка превратилась в бабочку», — прокомментировала она ролик.
Режиссер Резо Гигинеишвили поздравил сестру с днем рождения и показал фото с ней. «Любимая сестра, с днем рождения! Трудно описать словами, что я чувствую и как я тебе благодарен! Never never never give up!», — написал он в социальной сети.
Ксения Собчак продолжает дразнить подписчиков видео из завершившегося отдыха в Дубае.
Маргарита Грачева, которой неадекватный экс-супруг отрубил руки, отметила день рождения. И в честь своего праздника она устроила яркую «карамельную» фотосессию.
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ОН наступил... ⠀ Мой 28 день рождения!) Пусть этот год будет такой же яркий, фееричный и наполненный позитивными событиями, как и эти фотографии🎉 ⠀ Так как опять ввели ограничения и кафе, рестораны работают до 23.00,мы решили отмечать дома. Но непросто банальной посиделкой, а ПИЖАМНОЙ-ВЕЧЕРИНКОЙ!!! ⠀ Смотрите сторис, там сегодня будет много всего интересного) Кстати, как вы думаете, какая у меня будет пижама?) ⠀ 🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭 Создатели этой праздничной атмосферы: Фото- @khalitov_photography Видео- @dolce_rita_movie Стилист- @apolliva Макияж и укладка- @leysan_suleymanovaa #маматрансформер #деньрождения #сладости
Алена Хмельницкая опубликовала фото с известной телеведущей и астрологом Тамарой Глобой, которую встретила на мероприятии.
Сергей Безруков показал, как проводит погожие деньки в саду с маленькими детьми Машей и Степаном.
Телеведущая Аврора разместила в своем блоге живописные снимки из турецкой Каппадокии.
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Абсолютно влюблена в Каппадокию! ❤️ «Как в сказке!» - пишете вы в директ после моих сторис. Это действительно так! Полное ощущение сказки и волшебства ✨ А иногда кажется, что ты в декорациях на съемочной площадке 🎬 Особенно, если не лениться и вставать на рассвете. Именно утром здесь происходит все самое удивительное 💫 @argosincappadocia ❤️
Катерина Шпица предстала в необычном образе — в темном парике, косынке и больших очках, но поклонники все равно сразу узнали ее.
Денис Клявер показал фото с мамой и признался ей в чувствах, поставив рядом со снимком сердечко.
Ирина Пегова порадовалась, что приступает к репетиции нового номера доя шоу «Ледниковый период».
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Ликую! Начали ставить Новый номер ! Я рассчитываю на него, на этих героев! И Музыка великая ! Гендель «сарабанда»! Получится ли у вас угадать , про кого мы будем катать ? ( звучит по дурацки ) эпизод из чьей жизни мы будем раскатывать под Музыку Георга Генделя ?
Дарья Повереннова показала милое фото из своего детства — с бабушкой, которая занималась ее воспитанием, пока родители ездили по гастролям.
В Instagram группы «Фабрика» появилось новое фото красавиц-солисток.
Фото и видео: Instagram группы «Фабрика», Дарьи Поверенновой, Ирины Пеговой, Катерины Шпицы, Дениса Клявера, телеведущей Авроры, Сергея Безрукова, Алены Хмельницкой, Маргариты Грачевой, Ксении Собчак, Резо Гигинеишвили, Ольги Ушаковой, Максима Галкина, Криштиано Роналдо и Джорджины Родригез
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