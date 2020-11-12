12 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Катерина Шпица предстала в необычном образе — в темном парике, косынке и больших очках, но поклонники все равно сразу узнали ее.

Денис Клявер показал фото с мамой и признался ей в чувствах, поставив рядом со снимком сердечко.

Ирина Пегова порадовалась, что приступает к репетиции нового номера доя шоу «Ледниковый период».