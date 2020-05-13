12 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Ковальчук похвасталась ярким образом: «Дома... сама... без визажистов... без света... без фотографа...)! Кстати, это не значит, что от всего этого нужно отказаться — я за то, что каждый должен заниматься тем, что умеет делать профессионально».

Пелагея показала милое видео с дочкой: «"Хибла, браво!" Тасе 3 года и 3 месяца. Пора)) Мама с бабушкой знакомят ее с лучшими голосами Планеты. Один из первых — Юбилейный концерт в Кремле гениальной Хиблы Герзмава».