12 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Юлия Ковальчук похвасталась ярким образом: «Дома... сама... без визажистов... без света... без фотографа...)! Кстати, это не значит, что от всего этого нужно отказаться — я за то, что каждый должен заниматься тем, что умеет делать профессионально».
Пелагея показала милое видео с дочкой: «"Хибла, браво!" Тасе 3 года и 3 месяца. Пора)) Мама с бабушкой знакомят ее с лучшими голосами Планеты. Один из первых — Юбилейный концерт в Кремле гениальной Хиблы Герзмава».
Сын Яны Рудковской показал, какие в их семье обеды:
«Как с открытки... Машенька) Доча) Самоизоляция и дети», — показал красавицу-дочь Сергей Безруков.
Максим Виторган поделился фотографией красавца-сына: «Природа зовет».
Ольга Орлова показала фото с прогулки: «Гуси-лебеди)))) Не смогла пройти мимо, познакомились».
Денис Клявер поделился милой фотографией: «Всем. У нас тут новенький на районе появился. Знакомьтесь. Зовут "Изюм"».
«Ловлю себя на том, что начинаю скисать после каждого продления... Хорошо,что есть своя клумба, где можно "закопать" все тревожные мысли... Сегодня посадила ветки плетистой розы и накрыла колбой... Я так делала в детстве — когда роза из букета завянет, веточку ставила в горшок под банку и потом ждала новых бутонов. Надеюсь, что когда зацветет ЭТА роза, карантин уже будет далеко позади», — поделилась Екатерина Стриженова.
Ирина Гринева похвасталась кулинарными талантами мужа: «У меня сколько пеку блины, тоненькие не получаются, а у Макса с первого раза».
Валерий Сюткин показал, как наслаждается самоизоляцией.
«Отпуск закончен», — поделился новым образом Иван Ургант.
Сергей Лазарев скучает по спорту, но прерывать режим самоизоляции не спешит: «Хочется скорее вернуться в свой любимый спортзал. Но Сейчас очень важно оставаться всем дома».
Андрей Малахов занимается дома: «А как вы проводите вечер вторника?»
Надежда Мейхер-Грановская показала, как занимается балетом:
Алена Водонаева вспомнила, какой была в 16 лет:
Рита Дакота рассказала, как обстоят дела с коронавирусом в ее семье:
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😖 Увы, у нас в семье коронавирус 😖 ⠀ Вчера после новостей мне не позвонил только ленивый, поэтому расскажу тут, из первых уст. ⠀ Миин папа слёг с covid19. Оба теста пришли положительные. Высокая температура, ломота в теле, потеря обоняния и все остальные «традиционные» симптомы короны. Влад получает лечение, с ним работает Роспотребнадзор. Мы, естественно, первые контактные лица 🤷♀️😖 ⠀ Влад был у нас давно, уже больше 10 дней прошло, как мы виделись в последний раз. Так что без паники, мы с Ми в полном порядке. Но на всякий текст все равно сдали, утром результат будет (засняла в сторис, пусть это и интимный момент, но мне бы хотелось, чтобы мамочки малышей, которым придётся сдавать такой тест, знали, как это проходит и как реагируют такие малявки на сбор..). ⠀ Берегите себя и своих близкий, друзья. Но не паникуйте, никакого конца света нет, Влад уже отлично чувствует себя и залипает дома в сериалы. ⠀ Единственный супер-неприятный момент. Я и наша няня Алла - белорусски. И к нам тупо не хотели сутки выезжать. Кое-как нашли в самой дорогущей платной клинике тесты, которым все равно, российский паспорт у нас или нет. Отвалили почти 30тр.. Вот тебе и Союзное государство, вот тебе и отсутствие границ. Ещё один пинок мне под зад скорее сделать уже этот вид на жительство. Если есть среди моих знакомых те, кто может помочь сделать его быстро и легко - буду очень вам благодарна. Напишите в комменты🙏 Ph: @olganikiforova
Джиган поделился романтической фотографией с Оксаной Самойловой: «Мама королева! Люблю больше жизни!»
Фото и видео: Instagram
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