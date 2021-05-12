12 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Даня Милохин предстал перед поклонниками в необычном образе – за компанию с Настей Ивлеевой блогер примерил платье. Впрочем, аудиторию Дани такими нарядами не удивить.

Анастасия Волочкова продолжает отдыхать на Мальдивах со своим новым возлюбленным Олегом и демонстрирует прекрасную физическую форму.

Анна Хилькевич сравнила себя с персонажем мультфильма Тима Бертона – по ее мнению, она похожа на героиню «Труп невесты».

Ната Рудова поделилась селфи и удивила поклонников поисками своего «зеркала» – парней, которые похожи на нее.

Лера Кудрявцева тоже делится романтичным фото с отдыха вместе со своим супругом. Ксения Собчак радует поклонников яркими снимками из путешествия в Мексику, и Юлия Меньшова показала фото из Чуфут-Кале.

Саша Савельева показала очень нежное видео из поездки в Дагестан – на кадрах певице легко удалось найти общий язык с козочкой.