12 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @leratv
Даня Милохин предстал перед поклонниками в необычном образе – за компанию с Настей Ивлеевой блогер примерил платье. Впрочем, аудиторию Дани такими нарядами не удивить.
Анастасия Волочкова продолжает отдыхать на Мальдивах со своим новым возлюбленным Олегом и демонстрирует прекрасную физическую форму.
Анна Хилькевич сравнила себя с персонажем мультфильма Тима Бертона – по ее мнению, она похожа на героиню «Труп невесты».
Ната Рудова поделилась селфи и удивила поклонников поисками своего «зеркала» – парней, которые похожи на нее.
Лера Кудрявцева тоже делится романтичным фото с отдыха вместе со своим супругом. Ксения Собчак радует поклонников яркими снимками из путешествия в Мексику, и Юлия Меньшова показала фото из Чуфут-Кале.
Саша Савельева показала очень нежное видео из поездки в Дагестан – на кадрах певице легко удалось найти общий язык с козочкой.
Вера Брежнева тепло поздравила с днем рождения своего мужа, Константина Меладзе и поделилась совместным фото с ним.
Мила Сивацкая продемонстрировала, как надо выглядеть для «встречи с бывшим» и опубликовала селфи в эффектном образе.
Жасмин делится отдохнувшим фото с отдыха в эффектном пляжном образе, и заявляет, что готова к свершениям и новой жизни.
Фото и видео: Instagram Дани Милохина, Милы Сивацкой, Веры Брежневой, Леры Кудрявцевой, Саши Савельевой, Анны Хилькевич, Ксении Собчак, Юлии Меньшовой, Анастасии Волочковой
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