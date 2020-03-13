12 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Меньшова примерила яркий образ и рассказала об отмене концертов в Женеве и Цюрихе. Елена Валюшкина опубликовала «неприбранное» фото — без макияжа и прически — и высказалась о коронавирусе: «Как не поддаваться панике. Не бояться. Быть разумным. Береженого Бог бережёт?! Наравне с правдивой информацией всегда просочится какая-нибудь гадость. Вот и я поддалась. Сама виновата. Послушала одну г.....у. А ведь умные люди говорили, не надо. Вот ведь как бесы нас одолевают. Раздирают. Берегите себя! Своих родных! И живите, несмотря ни на что».

Анна Седокова рассуждает о коронавирусе и других неприятностях: «Наверное, сегодня день стал поворотным в жизни каждого из нас. Утром я получила сообщение, что въезд в Америку закрыт на 30 дней минимум, а это значит я не смогу увидеть Мо. Потом оказалось. что пока только гражданам Евросоюза, где официально признана критическая ситуация. Потом отменили Евролигу в баскетболе, вернее игры, но неизвестно на какой срок. Границы закрываются, люди в панике и единственное, что мы можем делать, это Мыть Руки ????? Мыть руки , Карл !!!! На официальном сайте еще советуют чихать в локоть. Мыть руки и чихать. У кого-то есть хоть какая-то информация? Как лечить, где сдать анализ, что принимать для профилактики. Ясно, что не паниковать, но я так боюсь, что эта ситуация рассорит нас всех и мы еще больше закроем свои лица и сердца, потому что так нужно будет чтобы выжить... Что же делать ?»

Мерьем Узерли рекомендовала чаще мыть руки и не трогать лицо.

Катерина Шпица поделилась еще одним вдохновляющим видео: «В последнее время исследую высоты. Позавчера была на горной, сегодня на “этажной» А высота помыслов и чувств должна быть всегда».

Агния Дитковските поздравила маму: «Мамочка моя, любимая моя, энергия, свет, позитив, поддержка, гордость, сила. Ты такая разная, такая настоящая... сколько ты вмещаешь в себя... в тебе мир... отдаешь , а значит вселенная дарит тебе что то большее... ты знаешь о размерах моей любви к тебе. Ты знаешь, сколько ты для меня значишь. Уверена, что каждый человек на этой планете может взять с тебя пример. С тебя, такой доброй, такой позитивной... Помнишь, как я была маленькой и не давала тебе уезжать на репетиции, потому, что хотела быть с тобой? Помнишь, как гладили оленей в горах? Помнишь, как ты учила меня плавать в озере? А помнишь, как учила лепить пельмени? Как защищала меня в школе за круглым столом? А как собрала чемодан и увезла нас в Москву? Боже, ты столько всего делала и делаешь ради своих родных и близких, для знакомых и не очень. Ты как солнце! Всегда Есть!!! Для всех!!! Не смотря ни на что»

Леонид Агутин — дочь: «Доченька моя старшая! Гордость и надежда! После того, как в 4 года ты научилась читать, писать и рассуждать, как взрослый человек, когда я обнаружил в тебе улыбку каждому существу, увидел, как ты отдаёшь кусочек сердца каждому, кто в тебе нуждается, я перестал беспокоиться о том, кто из тебя вырастет. Я стал беспокоится лишь о том, кто неизбежно будет окружать тебя. Кто сможет отдать взамен свои кусочки и не опустошить тебя... Поленька, любовь моя, Полина Леонидовна, пусть удача тебе сопутствует, пусть здоровье не подводит и пусть мир этот несовершенный будет хоть немного достоен тебя! С Днем Рождения, мой маленький гений! Солнышка тебе побольше и чудесных выходных, а с людьми кажется пока везет».

Мария Миронова показала фото в купальнике: «В ожидании моря и завершения пандемии. Друзья,кто рискует лететь на море на майские праздники?Есть такие?»

Виктория Лопырева опубликовала фото с яхты в ОАЭ.

Бар Рафаэли сходила с младенцем на пилатес.

Стас Костюшкин показал спортивное видео: