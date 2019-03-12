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12 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Саши Плющенко

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Сергей Лазарев поделился новыми фотографиями сына: «Мое чудо!! Как же ты быстро растешь!! Сынок любимый!!»

Певица Жасмин в блоге дочери показала своих очень похожих друг на друга детей:

#Похожи 💪💪💪

Публикация от Маргарита Шор 💖 Margarita Shor (@margaritashor)

Светлана Лобода показала архивное фото с мамой, а Джорджина Родригес поделилась детским снимком Криштиану Роналду.

Шэрон Стоун отметила 61-летие с тортом и близкими.

Саша Плющенко, хорошо поработав, отправился с родителями на Мальдивы.

Олег Газманов с женой устроили себе двухдневные Флорентийские каникулы.

Юлия Ковальчук поздравила мужа с днем рождения: «В словах сложно описать все... ты мое вдохновение, моя опора и мой учитель, мое дыхание и мой друг, в чем-то моя совесть и моя калька, мои крылья и моя улыбка...моя любовь... просто будь здоров... всегда!!! С Днем рождения!!!!!»

Леонид Агутин поздравил старшую дочь: «Поленька! Доча! Старшенькая моя! Любовь и надежда! Обожаю тебя! Твое удивительно искреннее и невероятно доброе я! Поздравляю тебя С Днем Рождения! Тогда, 12 марта 1996 года я еще толком не понимал, какую радость твоя мама подарила мне, себе и миру. Спасибо ей за это огромное! Но полюбил тебя сразу. Сразу почувствовал ту самую отцовскую связь с родным моим творением. Это ощущение по сей день не отпускает меня и уже не отпустит. Я горжусь тобой! Горжусь твоим умом, талантом и человеческой порядочностью! У тебя всё есть, для того, чтобы быть счастливой. Но счастье - это удача и этой самой удачи я тебе желаю!!! Люблю тебя и очень скучаю. Отец».

Вера Брежнева поделилась секретами своей прически:

Как и обещала, девочки)) видео укладки)) С подробным описанием)) Это я так собиралась концерт в Екатеринбурге ( в гримерке ) за свет простите🙈🤪 1. Помыла голову. Шампунь + кондиционер , масло на кончики, просто высушила феном. 2. Нанесла немного salt-spray на прикорневую зону ( на кожу не должно попадать ). 3. На длину нанесла термозащиту. 4. Плойка ( #Cloudnine ) максимальный диаметр ( плойка моя) 5. Крупные пряди ( когда делаю сама, сзади не удобно разделять, поэтому беру пряди крупнее, по всей голове получается около 10-12) Каждую прядь держу за кончик. Его стараюсь не нагревать. 6. Когда делает Люба @lyubovmua - конечно это проще и быстрее))) но когда делаю сама - использую перчатку, которая идёт в наборе )) мне очень удобно)) ( специально немного сделала сама, чтобы вы увидели, как я это делаю, когда рядом нет волшебниц) 7. Держим прядь до момента, когда она только нагрелась, сразу снимаем. И оставляем остывать. Впереди : направление прядей - от лица. 8. Все пряди остыли - голову опускаю вниз, разбиваю пряди в таком положении. При сильной влажности на улице - пользуюсь текстурирующим спреем или лаком ). В этот раз - без . 🙌🏻 #vbdiary

Публикация от VB Diary 📝 Vera Brezhneva (@vbdiary)

Дима Билан показал, как бодро справляется с костылями: «Вышел на прогулку! За две недели ничего почти не изменилось, только воздух стал насыщеннее и не такой сухой, нотки весны в нем уже растворены ! Несуразный в носке на костыле.., но на свободе, хоть и ПОКА относительной».

«Папина дочка» Лиза Арзамасова удивила фанатов фотографией в мотоциклетном обмундировании: «Настроение: Очень Весна!»

Максим Галкин тоже радуется хорошей погоде:

Яна Поплавская рассуждает о традициях: «Пост — это замечательное время, чтобы «настроить» и привести в порядок и наши мысли, и наше тело. Меня всегда удивляли люди, которые грозно наставляют, что во время поста "нельзя злиться и ссориться". А что, вне поста — можно?»

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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