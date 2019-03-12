12 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Светлана Лобода показала архивное фото с мамой, а Джорджина Родригес поделилась детским снимком Криштиану Роналду.

Шэрон Стоун отметила 61-летие с тортом и близкими.

Саша Плющенко, хорошо поработав, отправился с родителями на Мальдивы.

Олег Газманов с женой устроили себе двухдневные Флорентийские каникулы.

Юлия Ковальчук поздравила мужа с днем рождения: «В словах сложно описать все... ты мое вдохновение, моя опора и мой учитель, мое дыхание и мой друг, в чем-то моя совесть и моя калька, мои крылья и моя улыбка...моя любовь... просто будь здоров... всегда!!! С Днем рождения!!!!!»

Леонид Агутин поздравил старшую дочь: «Поленька! Доча! Старшенькая моя! Любовь и надежда! Обожаю тебя! Твое удивительно искреннее и невероятно доброе я! Поздравляю тебя С Днем Рождения! Тогда, 12 марта 1996 года я еще толком не понимал, какую радость твоя мама подарила мне, себе и миру. Спасибо ей за это огромное! Но полюбил тебя сразу. Сразу почувствовал ту самую отцовскую связь с родным моим творением. Это ощущение по сей день не отпускает меня и уже не отпустит. Я горжусь тобой! Горжусь твоим умом, талантом и человеческой порядочностью! У тебя всё есть, для того, чтобы быть счастливой. Но счастье - это удача и этой самой удачи я тебе желаю!!! Люблю тебя и очень скучаю. Отец».