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12 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Татьяна Лютаева

Фото: Instagram

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Агния Дитковските поздравила с днем рождения свою маму, актрису Татьяну Лютаеву и выложила ее эффектную фотографию. Юлия Ковальчук опубликовала нежное фото со своим супругом, Алексеем Чумаковым, и поздравила его с днем рождения.

К марафону поздравлений присоединился и Леонид Агутин, который поздравил свою дочь с 25-летием.

Валерия показала свой новый образ для шоу «Маска». Певица появилась в стильном платье нежно-розового оттенка и элегантных украшениях.

Тина Канделаки сообщила свой девиз по жизни и засветила на видео своего красавчика-сына.

Монеточка, которая недавно вышла замуж, показала селфи в своем свадебном платье:

«Никогда не думала, что мое свадебное платье будет таким!», — прокомментировала публикацию она.

Вера Брежнева хвастается отличной фигурой и выкладывает яркое селфи в мини-шортах.

Эффектным фото поделилась Светлана Лобода — в кожаном костюме и ботинках она сидит в ванне с букетами цветов.

Игорь Николаев отлично проводит время на отдыхе и делится с поклонниками собственной «Арабской ночью».

Елена Ксенофонтова поздравила с днем рождения своего красавчика-сына — парню исполнилось 18, и в комментариях у него уже нашлось немало поклонниц.

Ксения Алферова поделилась спонтанным кадром, нежным и романтичным, в элегантном женственном платье.

Фото и видео: Instagram Светланы Лободы, Веры Брежневой, Елены Ксенофонтовой, Монеточки, Ксении Алферовой, Тины Канделаки, Веры Брежневой, Леонида Агутина, Валерии

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