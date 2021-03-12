12 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Агния Дитковските поздравила с днем рождения свою маму, актрису Татьяну Лютаеву и выложила ее эффектную фотографию. Юлия Ковальчук опубликовала нежное фото со своим супругом, Алексеем Чумаковым, и поздравила его с днем рождения.

К марафону поздравлений присоединился и Леонид Агутин, который поздравил свою дочь с 25-летием.

Валерия показала свой новый образ для шоу «Маска». Певица появилась в стильном платье нежно-розового оттенка и элегантных украшениях.

Тина Канделаки сообщила свой девиз по жизни и засветила на видео своего красавчика-сына.