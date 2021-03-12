12 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram
Агния Дитковските поздравила с днем рождения свою маму, актрису Татьяну Лютаеву и выложила ее эффектную фотографию. Юлия Ковальчук опубликовала нежное фото со своим супругом, Алексеем Чумаковым, и поздравила его с днем рождения.
К марафону поздравлений присоединился и Леонид Агутин, который поздравил свою дочь с 25-летием.
Валерия показала свой новый образ для шоу «Маска». Певица появилась в стильном платье нежно-розового оттенка и элегантных украшениях.
Тина Канделаки сообщила свой девиз по жизни и засветила на видео своего красавчика-сына.
Монеточка, которая недавно вышла замуж, показала селфи в своем свадебном платье:
«Никогда не думала, что мое свадебное платье будет таким!», — прокомментировала публикацию она.
Вера Брежнева хвастается отличной фигурой и выкладывает яркое селфи в мини-шортах.
Эффектным фото поделилась Светлана Лобода — в кожаном костюме и ботинках она сидит в ванне с букетами цветов.
Игорь Николаев отлично проводит время на отдыхе и делится с поклонниками собственной «Арабской ночью».
Елена Ксенофонтова поздравила с днем рождения своего красавчика-сына — парню исполнилось 18, и в комментариях у него уже нашлось немало поклонниц.
Ксения Алферова поделилась спонтанным кадром, нежным и романтичным, в элегантном женственном платье.
Фото и видео: Instagram Светланы Лободы, Веры Брежневой, Елены Ксенофонтовой, Монеточки, Ксении Алферовой, Тины Канделаки, Веры Брежневой, Леонида Агутина, Валерии
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