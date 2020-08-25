12-летняя дочь Алсу перепела хит Рианны и собрала комплименты фанатов: «Лучше мамы поешь»

«Умница! Талантище! Всегда это писала и остаюсь при своем мнении до конца!», «Очень красивое исполнение, а голос ни с чьим не перепутать», «Микелла, солнышко, пой сердцем и душой... Ты всегда поешь и пытаешься что-то доказать кому-то... Открой душу и поймешь... Ты все можешь и умеешь...», «Божественно», «Голос просто супер», «Мики! Как у тебя так получается исполнить трек до мурашек в свои 12 лет?! Тембр голоса — просто бомба у тебя. Браво. Прекрасный бы получился у тебя дуэт с РиРи. Спасибо за такой теплый кавер одной из любимых песен», «Такая молодец, лучше, чем мама, поешь», — посыпались хвалебные комментарии в адрес Микеллы.

Справедливости ради отметим, что ранее Алсу уличали в том, что она подчищает негативные комментарии на своей странице и в аккаунте дочери. Это и не удивительно. После того, как разгорелся скандал вокруг Микеллы, победившей в шестом сезоне шоу «Голос. Дети», Алсу всеми силами защищала своего ребенка от нападок. Зрители и многие подписчики артистки отмечали, что первое место досталось девочке незаслуженно, есть дети и более талантливые, чем она. Долгое время Алсу молчала, а потом назвала всех критиков своей семьи гиенами.