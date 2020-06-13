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12 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Анны Хилькевич

О том, как знаменитости провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Анна Хилькевич стала жертвой бьюти-карантина: «2,5 месяца самоизоляции и отсутсвие мастера по бровям явно заметны. А может так и оставить? Ярко, модно, молодежно».

Юлия Меньшова экспериментирует с фильтрами: «Хо-ро-шо! Загар, веснушки и бабочки — пока нарисованные, зато лето — настоящее».

Алена Хмельницкая и Светлана Бондарчук поделились летними фотографиями.

Екатерина Волкова показала железный пресс: «21 день ежедневных тренировок».

Сергей Безруков поделился милым видео:

Юлия Высоцкая соскучилась по путешествиям: «Пока отвечаю на звонки из дома, ехать куда-то, лететь, путешествовать хочется, но пока острожно следим за ситуацией и строим планы».

Светлана Лобожа — тоже:

Марина Юдашкина показала стильное фото с мужем, а Наталья Подольская — веселое: «Это фото сделано из аэропорта... летели куда-то на гастроли!! Хочу в путешествиеееее».

Дмитрий Маликов примерил ретро-футболку: «Мощный старик!))».

Сергей Лазарев сделал патриотическое фото: «С Днем России!!!»

Екатерина Стриженова — видео:

Сергей Жуков поздравил родной город: «Димитровграду сегодня 322!!! Хочу поздравить всех Димитровградцев с днем города и позавидовать той красоте, природе и тем душевным и замечательным людям, которые каждый день окружают вас! Счастья вам и здоровья! И вдвойне приятно было получить в праздничный день от главы города Богдана Павленко почетный знак за заслуги перед Димитровградом! Спасибо за памятный подарок».

Надежда Михалкова поделиласю уютной фотографией: «Тропезьен в действии».

Фото и видео: Instagram

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