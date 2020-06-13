12 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич стала жертвой бьюти-карантина: «2,5 месяца самоизоляции и отсутсвие мастера по бровям явно заметны. А может так и оставить? Ярко, модно, молодежно».

Юлия Меньшова экспериментирует с фильтрами: «Хо-ро-шо! Загар, веснушки и бабочки — пока нарисованные, зато лето — настоящее».

Алена Хмельницкая и Светлана Бондарчук поделились летними фотографиями.

Екатерина Волкова показала железный пресс: «21 день ежедневных тренировок».

Сергей Безруков поделился милым видео: