12 июня: как знаменитости провели День России

Накануне, 12 июня, многие российские знаменитости отправились на Красную площадь. Фотографии из самого центра столицы опубликовали Денис Клявер, Ольга Серябкина, Екатерина Гусева, Яна Поплавская, Ида Кехман, Олег и Марина Газмановы.

«С Днем России! Это моя страна! Побыть немного туристами в Москве может любой москвич. Какой красивый город и глазами иностранцев, и глазами жителей столицы. Сегодня салют! От куда смотреть будете? Накричимся : — Ураааа! С праздником , Россияне», — написала Марина.

Олег, выйдя на установленную к празднику сцену, встретился там со старшим сыном Родионом.

Оксана Федорова решила посмотреть на столицу с необычного ракурса: «Москва с воды просто прекрасна. С праздником , друзья! С днем Росиии».

Яна Чурикова рассказала об истории праздника: «Сегодня, 12 июня, День России. Праздник молодой, установлен с 1992 года в честь дня вступления в силу Декларации о суверенитете РСФСР в 1990-м. Я поздравляю вас, дорогие россияне».

Юлия Савичева поделилась любопытным архивом: «За 15 лет гастролей по нашей необъятной стране, я поняла, какие мы все разные, но в то же время похожие. От Камчатки до Калининграда, от Сочи до Мурманска живут потрясающие люди, которые любят свою землю, будь она вся в цветах или в вечной мерзлоте. Это всего лишь малая часть фотографий, которые я делала во время гастролей. Поздравляю нас всех с Днем России! Давайте будем беречь друг друга, не обижать по пустякам. С праздником».