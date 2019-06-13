12 июня: как знаменитости провели День России

Накануне, 12 июня, многие российские знаменитости отправились на Красную площадь. Фотографии из самого центра столицы опубликовали Денис Клявер, Ольга Серябкина, Екатерина Гусева, Яна Поплавская, Ида Кехман, Олег и Марина Газмановы.
«С Днем России! Это моя страна! Побыть немного туристами в Москве может любой москвич. Какой красивый город и глазами иностранцев, и глазами жителей столицы. Сегодня салют! От куда смотреть будете? Накричимся : — Ураааа! С праздником , Россияне», — написала Марина.
Олег, выйдя на установленную к празднику сцену, встретился там со старшим сыном Родионом.
Оксана Федорова решила посмотреть на столицу с необычного ракурса: «Москва с воды просто прекрасна. С праздником , друзья! С днем Росиии».
Яна Чурикова рассказала об истории праздника: «Сегодня, 12 июня, День России. Праздник молодой, установлен с 1992 года в честь дня вступления в силу Декларации о суверенитете РСФСР в 1990-м. Я поздравляю вас, дорогие россияне».
Юлия Савичева поделилась любопытным архивом: «За 15 лет гастролей по нашей необъятной стране, я поняла, какие мы все разные, но в то же время похожие. От Камчатки до Калининграда, от Сочи до Мурманска живут потрясающие люди, которые любят свою землю, будь она вся в цветах или в вечной мерзлоте. Это всего лишь малая часть фотографий, которые я делала во время гастролей. Поздравляю нас всех с Днем России! Давайте будем беречь друг друга, не обижать по пустякам. С праздником».
Инна Маликова показала фото в модных велосипедках и на тракторе: «Люблю нашу страну за русскую душу, за нашу самоотверженность и готовность всегда помогать людям. С праздником, дорогие! Главное — помнить, что все начинается именно с нас».
Филипп Киркоров предпочел работе отдых с детьми и поделился фотографиями из Болгарии: «На том же месте, спустя 44 года....... Фотография была сделана в июне 1975 г, в центре Варны, у главного фонтана. Слева — моя тетя Мари, справа — моя Мама Виктория..... мне на этой фотографии около 7 лет, почти столько же сколько сейчас моим детям. Ну а сейчас-традиционная прогулка по городу детства- родной Варне, накануне Концерта..... Дети подросли, но помнят все места и экскурсии 2-х летней давности, во время Гастролей 2017 Шоу "Я".... листайте наш фотоотчет».
«Сегодня, в День нашего национального праздника-ДНЯ РОССИИ, находясь вдалеке от Родины,я чувствую себя комфортно и уютно, ведь Болгария всегда была нашей братской родной страной, и несмотря ни на какие политические проблемы — любовь болгарского народа к России и к нам остается неизменной, и мои аншлаговые концерты сегодня здесь, в Болгарии — лишнее тому доказательство. С ПРАЗДНИКОМ, РОССИЯ», — добавил он.
Анастасия Костенко радуется поездке в Турцию: «Love is... когда мечты и желания любимого человека важнее всего на свете».
«Я иногда думаю, смогла бы я жить где то заграницей??? И всегда думаю, что нет! Я бы тосковала... я люблю свою Родину, кто бы что не говорил! С Днем России, друзья! Любви и мира. Для особо географически переживающих... когда я родилась страна была одна и называлась она Советский Союз», — поделилась мыслями Наталья Подольская.
«Ну очень счастливый #заслуженныйартистРоссии», — поделилась радостью Светлана Ходченкова.
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова отдыхает после съемок клипа: «На днях состоялись съемки клипа на песню #ЭтаЛюбовь с @maksim_erjan. Это мой дебютный клип! Хочу сказать, что все это выглядит намного легче, чем есть на самом деле! Сказать, что мы устали, это не сказать ничего!! Подъем в 4 утра, в кадре уже в 6:00! Закончили в 1.30 ночи! Теперь ждем монтаж этой красоты».
Алена Хмельницкая с дочкой устроили шопинг: «Пришла пора, она... Решила тут примерить каблуки) Такое время, скоро 9, как ни крути, как ни верти».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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