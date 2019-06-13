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12 июня: как знаменитости провели День России

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Марины Газмановой

Самые интересные фото и видео из Instagram звезд — в нашем дайджесте.

Накануне, 12 июня, многие российские знаменитости отправились на Красную площадь. Фотографии из самого центра столицы опубликовали Денис Клявер, Ольга Серябкина, Екатерина Гусева, Яна Поплавская, Ида Кехман, Олег и Марина Газмановы.

«С Днем России! Это моя страна! Побыть немного туристами в Москве может любой москвич. Какой красивый город и глазами иностранцев, и глазами жителей столицы. Сегодня салют! От куда смотреть будете? Накричимся : — Ураааа! С праздником , Россияне», — написала Марина.

Олег, выйдя на установленную к празднику сцену, встретился там со старшим сыном Родионом.

Оксана Федорова решила посмотреть на столицу с необычного ракурса: «Москва с воды просто прекрасна. С праздником , друзья! С днем Росиии».

Яна Чурикова рассказала об истории праздника: «Сегодня, 12 июня, День России. Праздник молодой, установлен с 1992 года в честь дня вступления в силу Декларации о суверенитете РСФСР в 1990-м. Я поздравляю вас, дорогие россияне».

Юлия Савичева поделилась любопытным архивом: «За 15 лет гастролей по нашей необъятной стране, я поняла, какие мы все разные, но в то же время похожие. От Камчатки до Калининграда, от Сочи до Мурманска живут потрясающие люди, которые любят свою землю, будь она вся в цветах или в вечной мерзлоте. Это всего лишь малая часть фотографий, которые я делала во время гастролей. Поздравляю нас всех с Днем России! Давайте будем беречь друг друга, не обижать по пустякам. С праздником».

Инна Маликова показала фото в модных велосипедках и на тракторе: «Люблю нашу страну за русскую душу, за нашу самоотверженность и готовность всегда помогать людям. С праздником, дорогие! Главное — помнить, что все начинается именно с нас».

Филипп Киркоров предпочел работе отдых с детьми и поделился фотографиями из Болгарии: «На том же месте, спустя 44 года....... Фотография была сделана в июне 1975 г, в центре Варны, у главного фонтана. Слева — моя тетя Мари, справа — моя Мама Виктория..... мне на этой фотографии около 7 лет, почти столько же сколько сейчас моим детям. Ну а сейчас-традиционная прогулка по городу детства- родной Варне, накануне Концерта..... Дети подросли, но помнят все места и экскурсии 2-х летней давности, во время Гастролей 2017 Шоу "Я".... листайте наш фотоотчет».

«Сегодня, в День нашего национального праздника-ДНЯ РОССИИ, находясь вдалеке от Родины,я чувствую себя комфортно и уютно, ведь Болгария всегда была нашей братской родной страной, и несмотря ни на какие политические проблемы — любовь болгарского народа к России и к нам остается неизменной, и мои аншлаговые концерты сегодня здесь, в Болгарии — лишнее тому доказательство. С ПРАЗДНИКОМ, РОССИЯ», — добавил он.

Анастасия Костенко радуется поездке в Турцию: «Love is... когда мечты и желания любимого человека важнее всего на свете».

«Я иногда думаю, смогла бы я жить где то заграницей??? И всегда думаю, что нет! Я бы тосковала... я люблю свою Родину, кто бы что не говорил! С Днем России, друзья! Любви и мира. Для особо географически переживающих... когда я родилась страна была одна и называлась она Советский Союз», — поделилась мыслями Наталья Подольская.

«Ну очень счастливый #заслуженныйартистРоссии», — поделилась радостью Светлана Ходченкова.

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова отдыхает после съемок клипа: «На днях состоялись съемки клипа на песню #ЭтаЛюбовь с @maksim_erjan. Это мой дебютный клип! Хочу сказать, что все это выглядит намного легче, чем есть на самом деле! Сказать, что мы устали, это не сказать ничего!! Подъем в 4 утра, в кадре уже в 6:00! Закончили в 1.30 ночи! Теперь ждем монтаж этой красоты».

Алена Хмельницкая с дочкой устроили шопинг: «Пришла пора, она... Решила тут примерить каблуки) Такое время, скоро 9, как ни крути, как ни верти».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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