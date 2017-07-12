Алена Водонаева переезжает в Питер, звездные папаши проводят время с детьми — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте

Алена Водонаева переезжает в культурную столицу: «Ремонт — это судя по всему, мой крест! Только недавно выдохнула с Московской квартирой и... Вуаля! Здравствуй, Санкт-Петербург. Со вчерашнего дня начались встречи с дизайнерами. Выбираем того, кто понимает о чем мы и про что. Не все понимают, скажу сразу. На некоторых смотришь и думаешь — тетя, а ты точно дизайнер, а не продавец овощей? Ну в общем в активном поиске. В любом случае, нет ничего круче ощущения того, что в любимом городе наконец-то появился дом. Наш. А ремонт это уже так, романтика и приключения». Дима Билан наслаждается домашним уютом: «Гостевому котэ демонстрирую чудеса массажного кресла».

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Июл 12 2017 в 1:54 PDT

Стас Костюшкин растрогал фанатов: «На пол дня в Питер, поздравить старшего сынулю с Днюхой, и в Екатеринбург». Владимир Пресняков опубликовал новое видео с сыном:

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir) Июл 12 2017 в 1:01 PDT

Наташа Королева показала, как весело она едет в Витебск. Эвелина Бледанс с сыном отдыхает в Артеке. Сергей Лазарев — в Сочи. А Виктория Лопырева загорает в Испании.

Татьяна Буланова поздравила маму: «Мамочке сегодня 85 !!Здоровья тебя желаю,моя родная и любимая». Макс Фадеев поделился архивным снимком: «Мама, Ева, Тима! Люблю, обожаю!»

Анна Седокова и ее дочки похвастались букетами цветов. Юлия Барановская и ее дети пожелали всем спокойной ночи.

Фото: instagram.com