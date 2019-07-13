logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

12 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11
О том, как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Любовь Толкалина поделилась праздничным селфи: «С Петром и Павлом, православные»!

Екатерина Стриженова поздравила именинников: «В нашей семье два Петра! Уверена, что ИМЯ имеет огромное значение для человека. Петр — в переводе с греческого, "камень". Надежный, упорный и упрямый, бесстрашный борец за справедливость», — пояснила она.

Сергей Лазарев рассказал об эмоциямх одинокого отца: «Несколько лет назад, каждый раз бывая в Диснейленде, в Парках аттракционов Юниверсал, и видя семьи в подобных одинаковых футболках, я мечтал, что когда у меня у самого будет ребенок, я обязательно привезу его в такой парк аттракционов и куплю нам эти футболки))) странный пунктик в голове, но я прям нереально счастлив, что мое желание сбылось».

Полина Гагарина поделилась лайфхаком: «Берете игрушку ( в нашем случае это кошечка и единорог) и начинаете играть с ребенком в игру кто дольше пролежит с закрытыми глазами. Начинаете считать! Сегодня мы уснули за рекордные сроки, на счете 350! Считаете монотонно от лица плюшевых друзей! Я прям сегодня горжусь находкой, так как вчера чуть с ума не сошли, укладывая!»

Анастасия Цветаева показала милые фотографии детей: «Дети это счастье! Особенно когда они спят и когда ими хвастаешься))) P.S. Второй коллаж это Кузя и Эстер. Много лет назад. Нашла в инсте, когда прокручивала на начало».

Юлия Ковальчук поделилась настроением: «Хочу весь год такую погоду и ходить в платье в горошек».

Ольга Бузова обновила прическу: «Настроение меняться! Немного поработали с цветом и длиной. Ох что-то на светленькое потянуло. Блондинка сегодня во мне ликует. А вообще я люблю меняться и не боюсь экспериментировать. Девиз — одна жизнь».

Глеб Матвейчук опубликовал фото с легендой эстрады: «С красавицей @larisadolina на торжественном мероприятии, посвященном Дню российской почты».

Дмитрий Тарасов с семьей отправился на реабилитацию: «Всем спасибо за поддержку».

Нонна Гришаева с друзьями отдыхают в Греции.

Виктория Дайнеко наслаждается прогулками по культурной столице: «Вечера в Петербурге всегда самые теплые, какой бы ни была погода. Как так сложилось что я люблю его так сильно, как так сложилось, что здесь столько друзей, болтать до потери голоса и сил — это наш стиль».

Павел Воля и Ляйсан Утяшева уехали на фестиваль: «Мы с этой девчонкой загремели тут на #madcoolfestival. Эта фотка с пола — единственная, все остальное — видео. Выливать эти обрезки бессмысленно, смонтируем что-то».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...