12 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сергей Лазарев рассказал об эмоциямх одинокого отца: «Несколько лет назад, каждый раз бывая в Диснейленде, в Парках аттракционов Юниверсал, и видя семьи в подобных одинаковых футболках, я мечтал, что когда у меня у самого будет ребенок, я обязательно привезу его в такой парк аттракционов и куплю нам эти футболки))) странный пунктик в голове, но я прям нереально счастлив, что мое желание сбылось».

Полина Гагарина поделилась лайфхаком: «Берете игрушку ( в нашем случае это кошечка и единорог) и начинаете играть с ребенком в игру кто дольше пролежит с закрытыми глазами. Начинаете считать! Сегодня мы уснули за рекордные сроки, на счете 350! Считаете монотонно от лица плюшевых друзей! Я прям сегодня горжусь находкой, так как вчера чуть с ума не сошли, укладывая!»

Анастасия Цветаева показала милые фотографии детей: «Дети это счастье! Особенно когда они спят и когда ими хвастаешься))) P.S. Второй коллаж это Кузя и Эстер. Много лет назад. Нашла в инсте, когда прокручивала на начало».

Юлия Ковальчук поделилась настроением: «Хочу весь год такую погоду и ходить в платье в горошек».

Ольга Бузова обновила прическу: «Настроение меняться! Немного поработали с цветом и длиной. Ох что-то на светленькое потянуло. Блондинка сегодня во мне ликует. А вообще я люблю меняться и не боюсь экспериментировать. Девиз — одна жизнь».

Глеб Матвейчук опубликовал фото с легендой эстрады: «С красавицей @larisadolina на торжественном мероприятии, посвященном Дню российской почты».

Дмитрий Тарасов с семьей отправился на реабилитацию: «Всем спасибо за поддержку».

Нонна Гришаева с друзьями отдыхают в Греции.

Виктория Дайнеко наслаждается прогулками по культурной столице: «Вечера в Петербурге всегда самые теплые, какой бы ни была погода. Как так сложилось что я люблю его так сильно, как так сложилось, что здесь столько друзей, болтать до потери голоса и сил — это наш стиль».

Павел Воля и Ляйсан Утяшева уехали на фестиваль: «Мы с этой девчонкой загремели тут на #madcoolfestival. Эта фотка с пола — единственная, все остальное — видео. Выливать эти обрезки бессмысленно, смонтируем что-то».