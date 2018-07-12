logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

12 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Юлии Ковальчук

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Юлия Ковальчук отправилась в отпуск к морю и пожаловалась на трудности материнства: «Это моя первая пятиминутка в горизонтальном положении, тк «мамуля в отпуске с ребенком» не предполагает такой опции. Но какой же кайф вот так просто лежать и наслаждаться счастьем от такой усталости)) кстати нам сегодня уже 9 месяцев- и это самые незабываемые мгновения)!»

Ксения Бородина показала милое видео с дочкой:

Женская дружба она такая 🤘

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

Певица Жасмин показала очень взрослого сына: «Пока мой младший ребенок ползает по дому в своей любимой одежде - уменьшенной копии формы Месси, старший сын и мой племянник действительно заняты делом на стадионе». Ольга Кабо поделилась семейной фотографией.

Юлия Пересильд похвасталась фигурой в купальнике. Ани Лорак показала фото из зала. Алена Водонаева продемонстрировала внушительных размеров грудь. Екатерина Вилкова в косметической маске стала похожа на инопланетянина: «Нейтрализуем последствия прекрасного вечера».

Денис Клявер рассказал о значении нового рисунка на теле: «Закончил начатую еще в том году татуировку. Сегодня был финальный аккорд - глаз, который приглядывает за моими детьми (именно их имена вы видите на руке). А тем, кто пишет, что глупо уродовать свое тело, хочу сказать так: Это мое личное пространство (могу паспорт показать). Ну, и потом - у каждого свой путь, голова (хотелось бы) и вкус) всем мир».

Мария Шумакова показала томное фото и рассказала о неудачах в любви: «Помню я встречалась с замечательным парнем, два года-настоящие серьезные отношения. И вот на самом первом волнительном этапе, когда мы ещё только переписывались, а первого свидания не было ( мы были знакомы, но давно не виделись) он вдруг исчез! Совсем перестал писать. Я была, конечно озадачена и через неделю написала сама. В итоге, все сложилось замечательно. Но спустя год я спросила, а почему же мой избранник тогда пропал. Оказалось, он был уверен, что я его жестко отшиваю. А мне в свою очередь казалось, что я флиртую неприлично горячо! В реальной жизни такое тоже случается, как-то раз мы были в одной компании с одним талантливым художником. Мне он дико понравился и я всеми силами строила глазки, томно поправляла волосы и источала нежность в его адрес. Всё это прошло незамеченным. Я печальная ушла с вечеринки. Спустя год мы случайно встретились, он уже был женат и вдруг выдаёт мне: «Мария, я в вас был так влюблён!» я оторопела, а как же мои сигналы любви? Оказалось, что Вася (так звали художника) был уверен, что я смотрю на него, как на презренного комара-зудящего и мой флирт совершенно не заметил. В общем, вот кто-нибудь наверное умеет томно закатывать глаза,? Иногда мне кажется, что женский и мужской мир это настолько разные энергии, что диву даёшься, как нам удаётся жить на одной планете! В общем, есть тут пик-аперши уровень Бог? Сегодня иду на свидание))»

Инна Маликова поздравила Почту России: «Сегодня в Кремле мы поздравляли российскую почту со столетним юбилеем. Какая фантастическая эволюция произошла за эти 100 лет. Начиналось когда-то все с пера, чернильницы и еженедельных, если не ежемесячных томительных ожиданий долгожданной весточки... А сегодня? Сегодня мы получаем и отправляем письма с любого устройства нажатием одной кнопки буквально за пару секунду... Интересно, как люди будут общаться через сто лет?? Что думаете?»

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
#Моеголоелето: Анфиса Чехова не комплексует и показывает аппетитную фигуру топлес
«Вот такую Пугачеву я люблю»: Максим Галкин показал честное фото жены
«За деньги возможно все»: экс-участница «Дома-2» заявила, что Михаил Галустян изменил жене с ней
«Одно лицо со Штурм»: 48-летняя Лада Дэнс изменилась до неузнаваемости из-за «уколов красоты»
Такая взрослая! Четырехлетняя Лиза Галкина стала звездой показа мод под пальмами
7 качеств столичных жителей, которые раздражают провинциалов