12 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мария Шумакова показала томное фото и рассказала о неудачах в любви: «Помню я встречалась с замечательным парнем, два года-настоящие серьезные отношения. И вот на самом первом волнительном этапе, когда мы ещё только переписывались, а первого свидания не было ( мы были знакомы, но давно не виделись) он вдруг исчез! Совсем перестал писать. Я была, конечно озадачена и через неделю написала сама. В итоге, все сложилось замечательно. Но спустя год я спросила, а почему же мой избранник тогда пропал. Оказалось, он был уверен, что я его жестко отшиваю. А мне в свою очередь казалось, что я флиртую неприлично горячо! В реальной жизни такое тоже случается, как-то раз мы были в одной компании с одним талантливым художником. Мне он дико понравился и я всеми силами строила глазки, томно поправляла волосы и источала нежность в его адрес. Всё это прошло незамеченным. Я печальная ушла с вечеринки. Спустя год мы случайно встретились, он уже был женат и вдруг выдаёт мне: «Мария, я в вас был так влюблён!» я оторопела, а как же мои сигналы любви? Оказалось, что Вася (так звали художника) был уверен, что я смотрю на него, как на презренного комара-зудящего и мой флирт совершенно не заметил. В общем, вот кто-нибудь наверное умеет томно закатывать глаза,? Иногда мне кажется, что женский и мужской мир это настолько разные энергии, что диву даёшься, как нам удаётся жить на одной планете! В общем, есть тут пик-аперши уровень Бог? Сегодня иду на свидание))»

Инна Маликова поздравила Почту России: «Сегодня в Кремле мы поздравляли российскую почту со столетним юбилеем. Какая фантастическая эволюция произошла за эти 100 лет. Начиналось когда-то все с пера, чернильницы и еженедельных, если не ежемесячных томительных ожиданий долгожданной весточки... А сегодня? Сегодня мы получаем и отправляем письма с любого устройства нажатием одной кнопки буквально за пару секунду... Интересно, как люди будут общаться через сто лет?? Что думаете?»