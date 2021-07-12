12 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Матильда Шнурова отлично проводит время в Греции с подругами и хвастается прекрасной фигурой в стильном вязаном купальнике.
Саша Бортич порадовала поклонников новым забавным снимком со своим сыном — «Бандит вернулся».
Анна Чурина летом вернулась на Урал — и поделилась ярким селфи на фоне цветущих лугов.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @annachurina
Алена Шишкова неплохо проводит время на отдыхе — как настоящая кошка, сидит на ветках дерева.
Виктория Боня постит снимки из Монако и хвастается эффектным мини-платьем в цвете металлик.
Наташа Королева осуществила свою мечту — побывала и станцевала на лавандовом поле.
Глюкоза поделилась ярким фото на фламинго — верхом на нем звезда рассекает голубую гладь бассейна.
Кристина Асмус жалуется на график на больничном — даже кофе приходится брать с собой в машину и пить на ходу.
Певица Жасмин хвастается элегантным летним образом в голубом оттенке.
Валерия поделилась образом с прогулки по Петербургу в белые ночи — в нежном розовом платье с открытыми плечами.
Рената Литвинова поделилась снимком из примерочной — актриса появилась в эффектном платье с золотыми бронхами и обнаженной грудью, которое накануне выгуляла в Каннах Белла Хадид.
Фото: Instagram Алены Шишковой, Виктории Бони, Ренаты Литвиновой, Матильды Шнуровой, Наташи Королевой, Валерии, Саши Бортич, Анны Чуриной
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