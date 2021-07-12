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12 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
12 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Матильда Шнурова отлично проводит время в Греции с подругами и хвастается прекрасной фигурой в стильном вязаном купальнике.

Саша Бортич порадовала поклонников новым забавным снимком со своим сыном — «Бандит вернулся».

Анна Чурина летом вернулась на Урал — и поделилась ярким селфи на фоне цветущих лугов.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Чурина

Фото: @annachurina

Алена Шишкова неплохо проводит время на отдыхе — как настоящая кошка, сидит на ветках дерева.

Виктория Боня постит снимки из Монако и хвастается эффектным мини-платьем в цвете металлик.

Наташа Королева осуществила свою мечту — побывала и станцевала на лавандовом поле.

Глюкоза поделилась ярким фото на фламинго — верхом на нем звезда рассекает голубую гладь бассейна.

Кристина Асмус жалуется на график на больничном — даже кофе приходится брать с собой в машину и пить на ходу.

Певица Жасмин хвастается элегантным летним образом в голубом оттенке.

Валерия поделилась образом с прогулки по Петербургу в белые ночи — в нежном розовом платье с открытыми плечами.

Рената Литвинова поделилась снимком из примерочной — актриса появилась в эффектном платье с золотыми бронхами и обнаженной грудью, которое накануне выгуляла в Каннах Белла Хадид.

Фото: Instagram Алены Шишковой, Виктории Бони, Ренаты Литвиновой, Матильды Шнуровой, Наташи Королевой, Валерии, Саши Бортич, Анны Чуриной

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