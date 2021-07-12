12 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Глюкоза поделилась ярким фото на фламинго — верхом на нем звезда рассекает голубую гладь бассейна.

Кристина Асмус жалуется на график на больничном — даже кофе приходится брать с собой в машину и пить на ходу.

Певица Жасмин хвастается элегантным летним образом в голубом оттенке.