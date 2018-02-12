О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Анна Семенович поделилась нежной фотографией и призналась, что не хочет взрослеть: «Не важно, сколько мне лет и сколько всего я знаю. Главное, что внутри меня живет маленькая девочка, которая верит в чудеса: Белоснежку, гномов и серого волка». Юлия Топольницкая открыла для себя серфинг: «Сегодня первый раз я встала на доску! И скажу вам, это нереальные эмоции! Давно я не получала такого удовольствия, это ни с чем не сравнить! Теперь у меня новая любовь».

Публикация от Julia Topolnitskaya (@juliatopolnitskaya) Фев 12, 2018 в 5:44 PST

Оксана Фандера нашла гармонию на Гоа, а певица Слава — в парной: «Никакой рекламы здесь не будет!!! терпеть не могу! мой личный славный банный день в моей маленькой банечке, в маленьком домике, проходит так!!!!!Включаю сауну на 50/60 градусов максимум (самая комфортная лично для меня температура), замачиваю веник (люблю березовый или дубовый) в теплой воде с разными отдушками (эвкалипт — супер), захожу и тем же веником распрыскиваю всю эту заварку по стенкам и по камням!!!! потом немного садомазо (не подумайте ничего плохого, просто бью себя веником) у-у-у-у-ух, хорошо!!!!сижу 5-15 минут (по состоянию самочувствия) и в это же время, поскольку мне даже 5 минут сидеть без дела лень, читаю какую-нибудь интересную книгу (сегодня был Островский)! ледяной душ и чаепитие!!! делаю максимум 3 захода!!! сейчас масочку на лицо!!! самодельный маникюрчик и волосы сама покрашу!!! не могу терять единственный выходной на салон, поскольку каждая минутка дома с родными дорога!!!! да, забыла, перед этим я делаю ванну с солью, моюсь, потом скраб всего тела, и только после этого в баньку!!!!! ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ С НАЧАЛОМ МАСЛЕНИЦЫ!!!! сейчас с Тошенькой напечем блинов!!!! завтра на гастроли!!!! всем, всем, всем всего самого хорошего!!! Ваша Слава!!!!!»

Публикация от SLAVA (@nastya_slava) Фев 12, 2018 в 5:52 PST

Алена Водонаева и Саша Project пекли блины. «Масленица в самом разгаре. Готовлю блинчики для Богдана. Я с детства обожаю блины. И для меня они всегда были праздником и счастьем. Больше всего на свете я любила просыпаться от запаха блинов. Чувствовала его, подрывалась из кровати и сразу бегом на кухню прямо в пижаме. Самые вкусные делает моя мама, используя свои секретные ингредиенты и хитрости. Я готовлю по этому же рецепту, чем напрочь лишаю здравого смысла тех, кто это ест. Блины редкий гость на нашем столе, т.к. слишком уж калорийные. Но Масленица все оправдывает. Даже я сегодня утром пару штук съела», — призналась телезвезда. «Да) я тоже сегодня делала блины ))) с масленичной неделей всех! Всех благ», — написала певица. Ирина Пегова похвасталась роскошной шевелюрой: «Не в волосах счастье, а в их количестве». Анастасия Костенко поделилась новыми кадрами со свадьбы.