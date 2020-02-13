Строгая Ирина Пегова показала забавное фото со съемок: «Его разыскивает полиция!!!»Марина Федункив примерила новый образ: «За нее дрались Playboy и Cosmopolitan... никто не хотел ее видеть в своём журнале».Стильная Ирина Понаровская поделилась снимком из путешествия: «Моя команда в Штутгарте».Алика Смехова раскрыла секрет удачного интервью: «По роду своей деятельности мне часто приходится давать интервью, но я давно стараюсь этого избегать. Зачастую вопросы у журналистов одни и те же-от кого родила, с кем живешь или почему одна, развод родителей и тому подобное, но я никогда не обсуждаю эти вопросы и других людей, если и говорить то только о себе... никого не вспоминая и не упоминая, такова моя позиция. Редко когда разговор бывает интересный, с глубокими вопросами... но бывают и исключения, когда говоришь о своих любимых коллегах, друзьях и родственниках, вот тогда получается душевный разговор, с удовольствием рассказываю о талантливых родных и близких, всеми любимых артистах. Тогда получается душевно и без желтизны».Анастасия Трегубова похвасталась: «У меня сегодня праздник! Наконец-то встала на лыжи после трехлетнего перерыва! Решили прокатиться по подмосковным трассам. Конечно, вдоволь насладиться катанием не удается, так как очень короткие трассы — 7 минут подъема и 1,5 минуты удовольствия. Хорошо, что выбрались в будний день, так как в выходные еще и очередь отстоять нужно мин 30. А так мы довольны и увидимся на трассах в Сочи».Елка продемонстрировала стройную фигуру: «У меня весна, я побежала».Игорь Сивов рассказал о семейной жизни с Нюшей. Наталья Подольская показала фото с сыном: «Я и Тема мой».Оксана Воеводина показала новое фото сына и рассказала историю его имени. Анна Седокова показала трогательное фото с сыном: «Я не представляю, как жить без собак! Вернее, что я) Все детство я так и прожила. Мама не разрешала животных, а моей единственной мечтой было завести большую собаку, чтобы она меня от всех этих злых людей защитила( Сейчас у моих трех детей три собаки и я очень счастлива, что мой сын не будет жить с мечтой о большой собаке». Дана Борисова прокомментировала слухи о новом романе: «Итак, все тайное становится явным. Вообще не собиралась делать пост о загадочном Мистере Х. Но сегодня в интернете несколько порталов написали, что видели рядом со мной импозантного мужчину средних лет. Такой вариант исключен, потому что я сама его в жизни не видела и не слышала, есть только небольшая инфа, что зовут его Владимир. Цветы от него привозит курьер по понедельникам. Огромные букеты по 100 роз, украшенные коробочками хлопка, как мне объяснили. Так же я наконец то стала обладаем престижного гаджета 11 айфона, но приобрела его сама, на деньги, говорю как есть, присланные мне на карту, привязанную к номеру, я честна и рассказываю как есть. Голосом мы не общались, лишь пару раз в день он пишет на Вотсапе и вежливо интересуется, как мои дела? Как думаете? Он вообще-то объявится? Или, возможно он женат? Тогда мне не подходит». Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!