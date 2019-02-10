logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

12 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Фото из Instagram Юлии Снигирь

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Юлия Снигирь похвасталась призом: «В руках приз фестиваля "17 мгновений" памяти В.Тихонова за главную женскую роль в сериале "Кровавая барыня". За окном по-прежнему 17 мгновений зимы».

Ольга Бузова поделилась важным: «Мамулик приехала потискать. Так хочется уберечь родителей от лишнего волнения, но они все равно все узнают, и переживают. Рядом с мамочкой всегда чувствую себя маленькой девочкой».

Любовь Толкалина показала фото с дочерью: «Мери Поппинс.... Мери справа на картинке, поппинс слева.... поппинс потому что прилетает на день домой и не видит ребенка неделями....»

В блоге Саши Плющенко появилось новое видео: «ЧебуСашка сегодня летит в Японию на самое интересное телевизионное шоу ! Увидимся в Токио завтра».

Юлия Барановская гордится сыном: «Арсений их везде найдет. Даже на модном показе @sashakimofficial , в котором он участвовал в качестве модели».

Татьяна Навка растит чемпионку: «Только 1е место!!!»

Ида Кехман показала фото с зимней прогулки: «Мы с Настей теперь всегда при деле - растим Давида».

Екатерина Вилкова отпраздновала День рождения дочери: «Домашний праздник и наш супервкусный тортик».

Кристина Асмус показала, как дочь готовится к взрослой жизни: «Начнем с теории ))))»

Мария Погребняк показала, какой была в начале отношений с будущим мужем и рассказала трогательную историю: «Здесь мне 16 лет) Паша пригласил меня на романтическое свидание! Готовилась я к нему очень долго. Волосы, как назло, не крутились, все падало из рук от волнения, а за день до свидания еще нагрузила маму cшить мне платье. Встретиться мы договорились в Сокольниках в кафешке....... я пришла чуть пораньше, не любила и не люблю опаздывать! Паша пришёл вовремя! Он держал в руках букет необыкновенно красивых розовых роз. Мне было безумно приятно, но я застеснялась настолько, что не смогла вначале даже смотреть ему в глаза. Мы болтали обо всем на свете, не могли наговориться! Сейчас я вспомнила, это было 14 февраля. Я ему приготовила подарок, подарила на цепочке половинку сердца, другая половинка осталась у меня. После ужина, Паша предложил пройтись по магазину, остановились у витрины с колечками, он спросил какое нравится? Я показала пальцем, наши вкусы сошлись. Он подарил мне его, это мое самое первое и самое дорогое для меня колечко. После этого превосходного романтического свидания, он проводил меня до дома........ но настоящего поцелуя у нас так и не случилось».

Настасья Самбурская пожаловалась: «Сдала анализ на переносимость продуктов. Запрещено: глютен, банан, ананас, чеснок, груша, свекла, яйца, бобовые. А овсянка, рожь, черешня и вишня на критической отметке.... Ну и что мне есть?»

Елена Малышева казнит себя за обжорство:

Вера Брежнева показала, как занимается спортом:

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Когда я была толстой и всем нравилась»: Юлия Снигирь удивила поклонников старой фотографией
«Глаза горят у обоих»: Собчак и Богомолов провели вместе уикенд в Париже
«Я позволяла себе то, что не должна позволять жена и мать»: Алена Бабенко рассказала о крахе своего брака
«Рвусь на британский флаг»: поклонники утешают Максима Виторгана в день годовщины брака с Ксенией Собчак
Светлана Зейналова повышает голос на особенную дочь: «Никогда не думала, что мне придется на кого-то кричать»
Татьяна Васильева призналась, что обеспечивает взрослого сына, помогает дочери и платит алименты бывшей невестке