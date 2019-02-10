12 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Барановская гордится сыном: «Арсений их везде найдет. Даже на модном показе @sashakimofficial , в котором он участвовал в качестве модели».

Татьяна Навка растит чемпионку: «Только 1е место!!!»

Ида Кехман показала фото с зимней прогулки: «Мы с Настей теперь всегда при деле - растим Давида».

Екатерина Вилкова отпраздновала День рождения дочери: «Домашний праздник и наш супервкусный тортик».

Кристина Асмус показала, как дочь готовится к взрослой жизни: «Начнем с теории ))))»

Мария Погребняк показала, какой была в начале отношений с будущим мужем и рассказала трогательную историю: «Здесь мне 16 лет) Паша пригласил меня на романтическое свидание! Готовилась я к нему очень долго. Волосы, как назло, не крутились, все падало из рук от волнения, а за день до свидания еще нагрузила маму cшить мне платье. Встретиться мы договорились в Сокольниках в кафешке....... я пришла чуть пораньше, не любила и не люблю опаздывать! Паша пришёл вовремя! Он держал в руках букет необыкновенно красивых розовых роз. Мне было безумно приятно, но я застеснялась настолько, что не смогла вначале даже смотреть ему в глаза. Мы болтали обо всем на свете, не могли наговориться! Сейчас я вспомнила, это было 14 февраля. Я ему приготовила подарок, подарила на цепочке половинку сердца, другая половинка осталась у меня. После ужина, Паша предложил пройтись по магазину, остановились у витрины с колечками, он спросил какое нравится? Я показала пальцем, наши вкусы сошлись. Он подарил мне его, это мое самое первое и самое дорогое для меня колечко. После этого превосходного романтического свидания, он проводил меня до дома........ но настоящего поцелуя у нас так и не случилось».

Настасья Самбурская пожаловалась: «Сдала анализ на переносимость продуктов. Запрещено: глютен, банан, ананас, чеснок, груша, свекла, яйца, бобовые. А овсянка, рожь, черешня и вишня на критической отметке.... Ну и что мне есть?»

Елена Малышева казнит себя за обжорство: