12 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Российские звезды, среди которых Вера Брежнева и Ольга Бузова, 12 февраля встретили Китайский Новый год. Ярче всех праздник отметила Кристина Орбакайте, которая провела вечер в традиционном восточном кимоно.

Тематические фотосессии ко Дню святого Валентина заполонили Instagram! Отличились сестры Дженнер и Ким Кардашьян, которые поделились не только соблазнительными кадрами в бикини, но и пикантными видео с бэкстейджа.