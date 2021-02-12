12 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram
Российские звезды, среди которых Вера Брежнева и Ольга Бузова, 12 февраля встретили Китайский Новый год. Ярче всех праздник отметила Кристина Орбакайте, которая провела вечер в традиционном восточном кимоно.
Тематические фотосессии ко Дню святого Валентина заполонили Instagram! Отличились сестры Дженнер и Ким Кардашьян, которые поделились не только соблазнительными кадрами в бикини, но и пикантными видео с бэкстейджа.
Теннисистка Мария Шарапова впечатлила поклонников динамичным кадром, в котором она подкидывает множество теннисных мячиков во время тренировки на открытом воздухе.
Потап и Настя Каменских решили провести пятницу наслаждаясь зимним отдыхом — звездная пара каталась на ледянках и радовалась снежной погоде.
Телеведущая Ксения Бородина поделилась знойным кадром с отдыха в Дубае, где она устроила фотосессию посреди песков в образе Клеопатры.
Явно скучающая по ОАЭ Анастасия Решетова запечатлела себя в зеркальном селфи, облачившись в хиджаб.
Лиза Арзамасова опубликовала забавное фото со статуей снеговика, засветив подтянутый живот и точеную талию в микротопе.
Умилительное видео в Instagram-блоге разместила Светлана Бондарчук, запечатлев своих щенков редкой породы Лабрадудль.
Телеведущая Регина Тодоренко устроила битву образов, предложив подписчикам решить, какой из нарядов ей идет больше. Звезда опубликовала два снимка, представ сначала в эффектном алом платье с глубоким декольте и убранными волосами, а затем сменив вечерний look на молодежный образ — яркую водолазку и дерзкие пучки на голове.
Актриса Дарья Мороз предстала в драматичном образе — звезда сериала «Содержанки» примерила костюм черного лебедя.
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Фото и видео: Instagram
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